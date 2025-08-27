سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان:
پایبندی به کیفیت آموزش های مهارتی راهگشای اشتغال پایدار
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت:پایبندی به کیفیت آموزش های مهارتی و آزمون های فنی و حرفه ای راهگشای اشتغال پایدار خواهد بود.
به گزارش ایلنا از همدان، سیدهادی حسینی در نشست هم اندیشی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با موسسین،مدیران و مربیان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای گفت: آموزشگاههای آزاد ظرفیت های با ارزش سازمان هستند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت آموزش ها شده و مسیر متعالی اشتغالزایی مولد را هموارتر می سازد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آموزش و یادگیری را یکی از مهمترین موضوعات نظام آموزشی و تعلیمی هر کشور عنوان کرد و افزود: امروزه برای پیشرفت باید شیوه های نوین آموزشی را جایگزین شیوه های قدیمی کرد.
سید مجتبی حسینی مهارت مفید و منجر به اشتغال و کارآفرینی را نتیجه آموزش خوب و موثر مطرح کرد و اظهار داشت :تاثیر آموزش مفید را از اشتغال جامعه هدف در بازار کار باید اندازه گیری کرد.
حسینی مهارت آموزی را نیاز اشتغال جامعه دانست و بیان کرد: ارائه آموزش های مهارتی با هدف تربیت نیروی ماهر در راستای ایجاد اشتغال از اهداف مهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای است
وی با تأکید بر توسعه مهارتآموزی افزود: نیازسنجی و امکانسنجی میبایست در اولویت برنامه مهارتآموزی و مهارتافزایی قرار گیرد و دورههای آموزش فنیوحرفهای باید متناسب با نیاز صنایع و بنگاههای اقتصادی برنامهریزی شود
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و معاون استاندار در این نشست صمیمی ، پس از شنیدن نظرات مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد مطالب و راهکارهایی را در راستا ی بهبود وضعیت و عملکرد آموزشگاه ها مطرح ساختند.