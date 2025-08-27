عملیات اجرایی ناحیه صنعتی مهاجران در زمینی به وسعت ۳۰ هکتار آغاز شد

به گزارش ایلنا از همدان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: تلاش داریم تا زیرساخت های لازم را در کمتر از یکسال در این ناحیه صنعتی تامین کرده و زمینه جذب سرمایه گذار و ساماندهی کارگاه های تولید ترشیجات و شوریجات منطقه را فراهم کنیم.

مصطفی حقیقی با بیان اینکه مهاجران قطب تولید انواع شوریجات و ترشیجات در کشور است،افزود: با ایجاد ناحیه صنعتی مهاجران زمینه جذب سرمایه گذاران این بخش در منطقه فراهم می شود که به دنبال خود اشتغال زایی برای جوانان و توسعه هرچه بیشتر شهرستان بهار را به همراه دارد.

استاندار همدان نیز از آغاز عملیات اجرایی ناحیه صنعتی مهاجران خبر داد و گفت: طبق وعده، این ناحیه صنعتی طی یک سال آماده و قطعات آن واگذار خواهد شد تا واحدهای تولیدی در آن مستقر شده و محصولات کشاورزی منطقه فرآوری شود.

حمید ملانوری‌شمسی اظهار کرد: این پروژه‌، سال‌ها مورد انتظار مردم بود و با همت مسوولان محلی به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: این افتتاح حاصل تلاش جدی دستگاه‌های تخصصی طی سه تا چهار ماه گذشته و نتیجه پیگیری‌های سفر قبلی به منطقه است.

ملانوری‌شمسی با بیان اهمیت کشاورزی در مهاجران ادامه داد: شهر مهاجران یکی از نقاط مهم شهرستان در حوزه کشاورزی است و محصولات ارزشمندی تولید می‌کند.

نماینده عالی دولت در استان همدان افزود: پیش‌تر وعده داده بودیم که برای ایجاد ارزش افزوده و بهره‌برداری بهتر از منابع محلی، زنجیره‌های ارزش در بخش‌های کشاورزی، معدنی و سایر حوزه‌ها ایجاد شود.

ملانوری‌شمسی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ناحیه صنعتی مهاجران خبر داد و گفت: طبق وعده، این ناحیه صنعتی طی یک سال آماده و قطعات آن واگذار خواهد شد تا واحدهای تولیدی در آن مستقر شده و محصولات کشاورزی منطقه فرآوری شوند.

وی در ادامه با اشاره به مجموعه ورزشی شهید سپهبد شادمانی، افزود: این پروژه زیرمجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پس از چندین سال وقفه، با حمایت نماینده مجلس، فرماندار شهرستان، مسوولان محلی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرعت مطلوب تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

استاندار همدان درباره ظرفیت‌ها و امکانات این سالن گفت: این سالن ورزشی دارای ظرفیت بیش از ۵۰۰ نفر تماشاگر است و با برخورداری از امکانات تمرینی و رقابتی، می‌تواند میزبان مسابقات منطقه‌ای و ملی باشد. وجود چنین زیرساختی، فرصت قابل توجهی برای ارتقای ورزش و فعالیت‌های اجتماعی مهاجران فراهم می‌کند.

انتهای پیام/