استاندار مرکزی:
اصلاح گردنه سیبک اراک با روند خوبی در حال اجرایی شدن است
استاندار مرکزی با بیان اینکه اصلاح گردنه سیبک اراک با اقدامات جهادی سرعت گرفته و با روند خوبی در حال اجرایی شدن است، گفت: ورودی شهر اراک از سمت جنوب غرب حدود 17 تا 18 سال است که بلاتکلیف مانده بود و مسیر 4 تا 5 کیلومتری برای حذف نقطه حادثهخیز سیبک و روانی تردد در آن ایجاد شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در جریان بازدید از گردنه سیبک در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: یک پل نیمهکاره در محل گردنه سیبک وجود داشت که با همت شهرداری اراک فرایند عملیات اجرایی احداث این پل نیمهکاره به اتمام رسیده است.
وی ادامه داد: بعد از آن مسیری باقی مانده بود که برای این موضوع ردیف ملی هم وجود نداشت و از نظر منابع مالی برای اجرای این پروژه و حتی سایر پروژهها خوب وضعیت خوبی نداشتیم. در این راستا از دستگاههای اجرایی مسئول، درخواست اقدامات جهادی شد و بلافاصله تفکیک کار صورت گرفت.
استاندار مرکزی اظهار داشت: مقرر شد در این اقدام جهادی، فرمانداری شهرستان اراک و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تیرهای برق را جابهجا کنند، شهرداری و شورای شهر اراک رمپ ورودی مسیر و دوربرگردان را اجرایی کرده و مسیر 4 تا 5 کیلومتری را نیز ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای به اتمام برساند.
زندیهوکیلی تصریح کرد: تمامی تلاشها به کار گرفته شده تا پیش از آغاز فصل سرما این طرح به بهرهبرداری برسد. البته حجم کار قابل توجه بوده و امید است با همت و ارادهای که وجود دارد، به موقع انجام شود. بیشتر حوادث این مسیر در فصل سرما است. در این مسیر، روشنایی نیز ایجاد شده که نقش مؤثری در افزایش ایمنی دارد.
وی بیان داشت: تکمیل کنارگذر جنوبی شهر اراک نیز در دست اجرا است که با تحقق آن نیز بار اصلی ترافیک مسیر سیبک به این جاده منتقل میشود. اعتبار اجرای این پروژه حدود 1000 میلیارد ریال برآورد شده و در حال حاضر روند پروژه با امکانات و ظرفیت دستگاههای اجرایی دخیل در حال اجرا است.