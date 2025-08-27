خبرگزاری کار ایران
بهره‌برداری از ۳۳ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان درشهرستان تویسرکان

۳۳ پروژه مخابراتی با مجموع اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان در سطح شهرستان تویسرکان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید

به گزارش ایلنا از همدان، با حضور مدیر مخابرات منطقه همدان،  سرپرست مخابرات شهرستان تویسرکان، مدیر ارتباطات سیار استان ، مدیر روابط عمومی مخابرات استان  ، فرماندار، مدیر دفتر نماینده مجلس دکتر مفتح و نمایندگان سپاه پاسداران شهرستان تویسرکان ، ۳۳ پروژه مخابراتی با مجموع اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان در سطح شهرستان تویسرکان به بهره‌برداری رسید

 مدیر مخابرات منطقه همدان در این آیین گفت: تاکنون ۲۰ کیلومتر حفاری فیبر نوری در تویسرکان اجرا شده و شهرک صنعتی فرسفج به‌عنوان نخستین شهرک صنعتی استان، به زیرساخت فیبر نوری مجهز گردیده است. وی افزود: توسعه فیبر نوری گامی مهم در ارتقای سطح ارتباطات، افزایش سرعت اینترنت و تسهیل خدمات ارتباطی در شهرستان به شمار می‌رود.

مهندس خلوصی اظهار داشت: هزینه اجرای هر سایت BTS بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

در این مراسم، مهندس خلوصی مدیر منطقه ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته، از خدمات ارزنده آقای اسدبیگی تشکر کرده و ایشان را در ارزیابی عملکرد، نفر برتر استان عنوان نمود.

انتهای پیام/
