به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید ملااسماعیلی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی و همچنین در جریان برگزاری تور رسانه‌ای، افزود: مجموع ارزش مصوب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در دولت چهاردهم در استان مرکزی، 197 میلیون دلار مصوب شده است.

وی به کشورهایی که از سوی آنها سرمایه‌گذاری خارجی در استان مرکزی عملیاتی شده اشاره کرده و ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای مختلف از جمله هندوستان، ترکیه، انگلستان، اتریش، ایرانیان مقیم خارج از کشور، چین، و کشورهای عربی در استان عملیاتی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به مشکلاتی سرمایه‌گذاران همواره با آنها درگیر هستند اشاره کرده و اظهار داشت: رفع تعهدات ارزی، قطع برق و مالیات از عمده مشکلات سرمایه‌گذاران در این استان است. در این راستا رفع اینگونه مشکلات با جدیت در دستور کار قرار دارد.

ملااسماعیلی تصریح کرد: به‌رغم وجود تحریم‌ها، تلاش شده از سرمایه‌گذاران در استان مرکزی حمایت شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز با جدیت پیگیری می‌شود. این استان به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود و با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم است.

وی بیان داشت: 96 ملک در قالب مولدسازی در استان مرکزی شناسایی شده که با مطرح شدن آنها در هیئت عالی مولدسازی کشور، در نهایت 65 ملک مصوب شد. هدف از مولدسازی در حقیقت، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است. مولدسازی از انجماد دارایی‌های راکت دولت جلوگیری کرده و به دارایی سیال تبدیل می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها اشاره داشته و تأکید کرد: 146 هزار و 982 درخواست مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است که 124 هزار و 966 مجوز معادل 82.5 درصد منجر به صدور مجوز شده است.

ملااسماعیلی ابراز داشت: در قانون بهبود محیط کسب‌وکار ابلاغ شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تمام مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کنند. در این راستا 2 نوع مجوز ثبت‌محور و تأییدمحور وجود دارد که ثبت‌محورها خیلی ساده و در مدت کوتاه انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: 11 هزار و 690 میلیارد ریال اعتبار تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 ابلاغ شده که تاکنون 185 عنوان طرح مصوب شده و برای این طرح‌های مصوب شده 5160 میلیارد ریال پرداخت شده است و 44 عملکرد درصدی را نشان می‌دهد. امیدواریم بتوانیم تمامی تسهیلات ابلاغ شده را جذب کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی همچنین گفت: با اشاره به وضعیت استان مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی گفت: بر اساس قانون بودجه سنواتی و در راستای ایجاد اشتغال، از سال 1400 موضوع پرداخت تسهیلات در چهارچوب ضوابط به فعالان اقتصادی در قالب سرمایه‌های ثابت و در گردش آغاز شد.

در ادامه خبرنگاران حاضر در این نشست خبری، از ساختمان خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان مرکزی و همچنین مجتمع گردشگری، تفریحی و ورزشی بارمان در اراک، به عنوان تور رسانه‌ای بازدید کردند.

