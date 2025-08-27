قضات باید در مسائل سیاسی نیز دارای نبوغ، استعداد و اطلاعات کافی باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا عصر امروز در مراسم تقدیر از قضات برتر استان قزوین گفت: همکاران ما با وجود حجم زیاد پرونده ها تلاش مضاعف می‌کنند تا با صرف وقت زیاد، نهایت دقت را در فرآیند رسیدگی داشته باشند تا با صدورآرای متقن گره از کار مردم باز کنند.

وی تأکید کرد: قاضی برتر و شاخص تنها در عرصه علمی و قضایی نیست، بلکه باید در مسائل سیاسی نیز دارای نبوغ، استعداد و اطلاعات کافی باشد.

مصطفوی‌نیا با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری و برخی از پرسش‌های مطرح شده از سوی نسل جوان در خانواده‌ها و دانشگاه‌ها گفت: یکی از این پرسش‌ها این است که چرا آمریکا این همه با ملت ایران دشمنی دارد؟ چرا آمریکا بیش از چهار دهه است هرجا قدم می‌گذاریم برای ما دردسر درست می‌کنند؟

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به این پرسش، علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران را خواست جمهوری اسلامی برای استقلال و عزت عنوان کرد و افزود: این دشمنی از آنجا شروع شد که ما خواستیم مستقل باشیم، آقای خودمان باشیم و خودمان تصمیم بگیریم.

مصطفوی‌نیا با اشاره به دوران قبل از انقلاب، خاطرنشان کرد: در آن دوران حتی برای عوض کردن نخست‌وزیر باید به آمریکا سفر می‌کردند و آن‌ها را متقاعد می‌کردند. این نهایت خفت و خواری بود. علت مبارزه ما همین است که می‌خواهیم مستقل باشیم، عزت داشته باشیم و کشورمان در همه زمینه‌ها پیشرفت کند که این با ذائقه آمریکا سازگار نیست.

وی تاکید کرد: این دشمنی مربوط به حزب خاصی در آمریکا نیست. چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، همه برای ایران چنگ و دندان نشان داده‌اند. جنگ تحمیلی نیز از همین جا نشأت گرفته است

رئیس کل دادگستری استان قزوین جنگ 12 روزه اخیر را نمونه‌ای از شکست دشمن دانست و گفت: قصد آن‌ها متلاشی کردن نظام سیاسی ایران بود، اما برعکس، مردم با همه گرایش‌ها و انتقادهایی که دارند، در برابر دشمن متجاوز ایستادگی کردند.

