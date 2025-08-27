به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، همزمان با هفته دولت، چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی شیراز با حضور حسینعلی امیری به بهره‌برداری رسید.

در ادامه برنامه‌های هفته دولت و در راستای تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی شیراز با حضور حسینعلی امیری، استاندار فارس، و جمعی از مدیران اجرایی استان به بهره‌برداری رسید.

حسینعلی امیری استاندار فارس با اشاره به جایگاه بنیادین تولید در ساختار اقتصادی کشور، تولید را ستون فقرات اقتصاد ملی دانست و آن را عامل اصلی در پویایی اجتماعی، کاهش وابستگی، و ارتقای سطح معیشت عمومی عنوان کرد.

وی ضمن تأکید بر نقش استان فارس در نقشه صنعتی کشور، ظرفیت‌های این استان را در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بی‌بدیل توصیف نمود و بر ضرورت بهره‌برداری هدفمند از این توانمندی‌ها تأکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به نقش کارآفرینان در جهاد اقتصادی، آنان را پیشگامان عرصه مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری دانست و تصریح کرد که نگاه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی باید معطوف به حمایت همه‌جانبه از این قشر مولد باشد.

وی همچنین ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی مهندسان، کارگران و فعالان حوزه تولید، از مجموعه‌های اجرایی و تخصصی استان که با همدلی و تشریک مساعی زمینه بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی را فراهم ساختند، قدردانی کرد.

انتهای پیام/