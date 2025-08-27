خبرگزاری کار ایران
استاندار در مراسم افتتاح واحدهای تولیدی استان؛

فارس نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.

فارس نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.
‎ استاندار فارس ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند، استان فارس به یکی از قطب‌های صنعتی کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، همزمان با هفته دولت، چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی شیراز با حضور حسینعلی امیری به بهره‌برداری رسید.

در ادامه برنامه‌های هفته دولت و در راستای تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی شیراز با حضور حسینعلی امیری، استاندار فارس، و جمعی از مدیران اجرایی استان به بهره‌برداری رسید.
 حسینعلی امیری استاندار فارس با اشاره به جایگاه بنیادین تولید در ساختار اقتصادی کشور، تولید را ستون فقرات اقتصاد ملی دانست و آن را عامل اصلی در پویایی اجتماعی، کاهش وابستگی، و ارتقای سطح معیشت عمومی عنوان کرد.
وی ضمن تأکید بر نقش استان فارس در نقشه صنعتی کشور، ظرفیت‌های این استان را در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بی‌بدیل توصیف نمود و بر ضرورت بهره‌برداری هدفمند از این توانمندی‌ها تأکید کرد.
 نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به نقش کارآفرینان در جهاد اقتصادی، آنان را پیشگامان عرصه مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری دانست و تصریح کرد که نگاه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی باید معطوف به حمایت همه‌جانبه از این قشر مولد باشد.
وی همچنین ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی مهندسان، کارگران و فعالان حوزه تولید، از مجموعه‌های اجرایی و تخصصی استان که با همدلی و تشریک مساعی زمینه بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی را فراهم ساختند، قدردانی کرد. 

