خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کار به کرمانشاه سفر می‌کند

وزیر کار به کرمانشاه سفر می‌کند
کد خبر : 1678963
لینک کوتاه کپی شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز پنجشنبه، ششم شهریور به کرمانشاه سفر خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  این سفر همزمان با پنجمین روز از هفته دولت و با هدف افتتاح و بازدید از تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌ها در کرمانشاه صورت می‌گیرد.

افتتاح نیروگاه ۲۴ مگاواتی سیمان مدلل، افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران کرمانشاه، بازدید از مراکز تحت پوشش بهزیستی و بیمارستان شهدای تامین اجتماعی کرمانشاه و حضور در همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» از مهمترین برنامه‌های سفر کاری یک روزه وزیر کار به کرمانشاه است.

میدری پس از پایان برنامه‌های خود در کرمانشاه، راهی استان کردستان خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور