وزیر کار به کرمانشاه سفر میکند
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز پنجشنبه، ششم شهریور به کرمانشاه سفر خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، این سفر همزمان با پنجمین روز از هفته دولت و با هدف افتتاح و بازدید از تعدادی از طرحها و پروژهها در کرمانشاه صورت میگیرد.
افتتاح نیروگاه ۲۴ مگاواتی سیمان مدلل، افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران کرمانشاه، بازدید از مراکز تحت پوشش بهزیستی و بیمارستان شهدای تامین اجتماعی کرمانشاه و حضور در همایش «وفاق ملی برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» از مهمترین برنامههای سفر کاری یک روزه وزیر کار به کرمانشاه است.
میدری پس از پایان برنامههای خود در کرمانشاه، راهی استان کردستان خواهد شد.