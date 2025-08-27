به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی استان البرز، پروژه کنارگذر شمالی کرج را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور معرفی کرد و افزود: این آزادراه با اتصال به ادامه مسیر همت، گره‌های ترافیکی محور تهران – کرج – قزوین را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.

وی با اشاره به تمرکز حدود ۳۰ درصد از ترافیک کشور در محور تهران – کرج – قزوین، اظهار داشت: فشار ترافیکی این مسیر نه تنها زندگی روزمره شهروندان کرجی را مختل کرده بلکه خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به کشور وارد می‌کند. بهره‌برداری از کنارگذر شمالی می‌تواند بخش مهمی از این بار ترافیکی را به خارج از شهر منتقل کند.

عبدالعلی‌زاده با قدردانی از تلاش مهندسان و کارگران پروژه، این طرح را یک «کلاس پیشرفته مهندسی راه‌سازی» دانست و گفت: با توجه به شرایط سخت مسیر و موانع طبیعی، اجرای این پروژه ملی یک جهش در مهندسی راه‌سازی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند الگویی برای پروژه‌های مشابه در آینده باشد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه شخص دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، روند اجرای این پروژه را به صورت ویژه پیگیری می‌کند، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این حمایت‌ها، تا پایان سال جاری شاهد بهره‌برداری کامل از آزادراه کنارگذر شمالی باشیم.

