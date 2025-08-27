خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ویژه رئیس جمهور:

کنارگذر شمالی می‌تواند بار ترافیکی را به خارج از کرج منتقل کند

کنارگذر شمالی می‌تواند بار ترافیکی را به خارج از کرج منتقل کند
کد خبر : 1678905
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در جریان بازدید از پروژه کنارگذر شمالی کرج، گفت: با بهره‌برداری از این آزادراه تا پایان سال، بخش بزرگی از ترافیک ملی از داخل شهر کرج خارج خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی استان البرز، پروژه کنارگذر شمالی کرج را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور معرفی کرد و افزود: این آزادراه با اتصال به ادامه مسیر همت، گره‌های ترافیکی محور تهران – کرج – قزوین را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.

وی با اشاره به تمرکز حدود ۳۰ درصد از ترافیک کشور در محور تهران – کرج – قزوین، اظهار داشت: فشار ترافیکی این مسیر نه تنها زندگی روزمره شهروندان کرجی را مختل کرده بلکه خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به کشور وارد می‌کند. بهره‌برداری از کنارگذر شمالی می‌تواند بخش مهمی از این بار ترافیکی را به خارج از شهر منتقل کند.

عبدالعلی‌زاده با قدردانی از تلاش مهندسان و کارگران پروژه، این طرح را یک «کلاس پیشرفته مهندسی راه‌سازی» دانست و گفت: با توجه به شرایط سخت مسیر و موانع طبیعی، اجرای این پروژه ملی یک جهش در مهندسی راه‌سازی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند الگویی برای پروژه‌های مشابه در آینده باشد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه شخص دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، روند اجرای این پروژه را به صورت ویژه پیگیری می‌کند، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این حمایت‌ها، تا پایان سال جاری شاهد بهره‌برداری کامل از آزادراه کنارگذر شمالی باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور