مدیر درمان تأمین اجتماعی البرز:

داروسازان با دانش و تعهد خود نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارند

داروسازان با دانش و تعهد خود نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارند
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز با تبریک روز داروساز گفت: داروسازان با دانش و تعهد حرفه‌ای خود نقشی بی‌بدیل در ارتقای سلامت جامعه، تأمین داروهای مورد نیاز و بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، داریوش طاهرخانی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز امروز (پنجم شهریورماه) و همزمان با روز داروساز با حضور در مراکز درمانی ملکی این سازمان، از خدمات داروسازان و کارکنان دارویی استان قدردانی کرد.

وی با تبریک زادروز حکیم فرزانه محمد بن زکریای رازی، روز داروساز را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های بی‌وقفه داروسازان دانست و اظهار داشت: داروسازان با دانش تخصصی و مسئولیت‌پذیری خود نقش مهمی در تأمین دارو، ارائه مشاوره‌های دارویی و همراهی با بیماران دارند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی البرز با اشاره به ظرفیت مراکز درمانی استان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون داروخانه‌های ۹ مرکز درمانی ملکی سازمان و ۵۹۰ داروخانه طرف قرارداد در استان به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خدمات ارائه می‌دهند و تلاش تمامی فعالان این حوزه شایسته تقدیر است.

طاهرخانی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای نظام ارجاع و همکاری داروسازان و دیگر بخش‌های درمانی، تحقق راهبردهای کلان حوزه سلامت و ارتقای بیش از پیش خدمات درمانی در استان فراهم شود.

در این مراسم از داروسازان و کارکنان دارویی مراکز درمانی تأمین اجتماعی البرز با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

