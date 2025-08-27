خبرگزاری کار ایران
برداشت نوبرانه زیتون در رودبار آغاز شد
کد خبر : 1678875
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: نخستین برداشت نوبرانه زیتون با رقم «ماری» در روستای کوشک شهرستان رودبار انجام گرفت.

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: برداشت نوبرانه زیتون از باغات شهرستان رودبار آغاز شده و اولین برداشت با رقم «ماری» در روستای کوشک انجام گرفت.

وی افزود: شهرستان رودبار با داشتن بیش از ۹۶۰۰ هکتار باغ زیتون و نزدیک به ۲۲۰۰۰ بهره‌بردار، سهم قابل توجهی از تولید زیتون کشور را به خود اختصاص داده است امسال پیش‌بینی می‌شود که بین ۱۶ تا ۱۸ هزار تن محصول سبز زیتون از باغات شهرستان برداشت شود.

محمدی ادامه داد: برداشت نوبرانه زیتون امسال با رقم ماری آغاز شده و تا اواخر آذر با برداشت رقم روغنی ادامه خواهد داشت. ارقام بومی شامل زرد، شنگه، ماری، فیشمی و روغنی و همچنین ارقام وارداتی مانند آربیکن، مانزانیلا، کرونایکی و کراتینا در این باغات کشت می‌شوند.

محمدی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرآوری زیتون در رودبار بیان کرد: «شهرستان رودبار دارای ۱۰ واحد کارخانه روغن‌کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و بیش از ۱۰۰ واحد فرآوری و بسته‌بندی سنتی، مدرن و نیمه‌مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن است که نقش مهمی در صنعت زیتون منطقه ایفا می‌کند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «امیدواریم با تلاش کشاورزان و حمایت مسئولان، سالی پررونق و محصولی با کیفیت در حوزه زیتون در رودبار داشته باشیم.»

