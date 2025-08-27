مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خبرداد؛
سرمایهگذاری بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان در طرحهای تولیدی جدید فارس
همزمان با گرامیداشت هفته دولت و با حضور استاندار فارس، ۱۰ طرح صنعتی و زیرساختی با مجموع سرمایهگذاری بیش از یکهزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و ایجاد ۲۲۰ فرصت شغلی مستقیم در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: این طرحها در حوزههای مختلف تولیدی و زیرساختی اجرا شدهاند و نقش مهمی در توسعه ظرفیتهای صنعتی استان خواهند داشت.
عباس برنهاد افزود: در بخش تولیدی، پنج واحد صنعتی جدید فعالیت خود را آغاز کردند که شامل مجموعه تولید نایلون از ورق پلیاتیلن با ظرفیت تولید ۳۵ تن در ماه و سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد تومان با اشتغال ۵۸ نفر، مجموعه تولید سازههای فلزی صنعتی و ساختمانی با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومان، اشتغال ۷۳ نفر و ظرفیت تولید ماهانه ۵۰۰ تن انواع تجهیزات و سازههای فلزی، مجموعه تولید چرم مصنوعی با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۵۰ نفر، واحد صنعتی تولید انواع نوشیدنی گازدار با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان، اشتغال ۳۰ نفر و ظرفیت تولید هفت هزار تن در ماه و همچنین مجموعه سردخانه دو مداره و بستهبندی خرما با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۴۰ نفر با ظرفیت نگهداری ۱۵۰ تن است.
وی ادامه داد: همزمان با بهرهبرداری از طرحهای صنعتی، ۵ پروژه مهم زیرساختی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان در این شهرک به بهرهبرداری رسید که شامل احداث شبکه برقرسانی فشار متوسط فاز ششم، زیرسازی و آسفالت ورودی شهرک، احداث شبکه روشنایی به طول ۱۳ کیلومتر، عملیات خاکبرداری و زیرسازی فاز هفتم و اجرای شبکه فاضلاب این فاز است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به جایگاه ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار داشت: این شهرک با مساحت یکهزار و ۱۹۰ هکتار، بزرگترین شهرک صنعتی جنوب کشور و یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی ایران به شمار میرود. تاکنون بیش از چهار هزار و ۸۰۰ قرارداد سرمایهگذاری در این شهرک منعقد شده و دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدهاند که اشتغال برای ۳۰ هزار نفر را فراهم کردهاند.