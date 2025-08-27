خبرگزاری کار ایران
نجات جان یک هزار و ۲۱۹ شهروند در ماه گذشته توسط آتش‌نشانی اصفهان

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از کاهش ۱۶ درصدی آتش سوزی در این شهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت عملیات‌های منجر به نجات جان انسان‌ها نیز افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد شریعتی اظهار داشت: ۵۰۰ مورد از اعزام‌های ماه گذشته مربوط به عملیات اطفای حریق بوده که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی گفت: در مقابل، تعداد ۸۳۹ مورد حادثه گیرافتادن در آسانسور به علت قطعی برق، رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: مرکز تماس ۱۲۵ این سازمان در طول ماه گذشته، ۳۷ هزار و ۸۰۶ تماس را پاسخگو بوده که از این تعداد، یک هزار و ۸۷۶ مورد آن منجر به اعزام تیم‌های عملیاتی از ۲۸ ایستگاه فعال شده است.

وی گفت: آتش‌سوزی منازل مسکونی و وسایل نقلیه موتوری به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش و مراکز تجاری و صنعتی و فضای سبز با کاهش مواجه بوده است.

شریعتی اضافه کرد: در بخش حوادث غیر حریقی، آمار به یک هزار و ۱۵۵ مورد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۵۱ درصدی را تجربه کرده و بیشترین آن مربوط به محبوس شدن در آسانسور بوده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان بیان کرد: این امر بخش عظیمی از انرژی و زمان نیروهای آتش‌نشانی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: حوادث ناشی از ساختمان سازی در یک ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی و تصادفات خودرویی با ۴۷ مورد کاهش ۳۴ درصدی داشته است.

وی با اشاره به نجات جان یک هزار و ۲۱۹ شهروند در ماه گذشته گفت: از تماس‌های گرفته شده با آتش نشانی ۱۸۱ مورد مربوط به خدمات ایمنی اعم از مراجعه حضوری یا اعزام بوده و در این بازه زمانی چهار مورد فوتی گزارش شده است.

