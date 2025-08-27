به گزارش ایلنا از رشت، رحمت رحمت‌نژاد، مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ در تشریح خبر بارگیری اولین محموله صادراتی میله‌گرد از ایستگاه راه‌آهن رشت به ترکمنستان اظهار کرد: با پیگیری‌ها و رایزنی‌های به‌عمل آمده توسط اداره کل راه‌آهن شمال۲ با یک شرکت فولاد امروز چهارشنبه پنجم شهریور، بخش اول محموله صادراتی میله گرد یک شرکت تولید میله‌گرد به وزن ۱۵۵۰ تن برای نخستین بار در ایستگاه راه‌آهن رشت بارگیری و به مقصد سرخس ترکمنستان اعزام شد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی و تسهیل صادرات صنعتی استان، افزود: این موفقیت نشان‌دهنده تلاش هماهنگ و مستمرهمه بخش‌هاست و گامی مهم در مسیر ارتقاء جایگاه راه‌آهن در حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی و توسعه صادرات مواد غیرنفتی در منطقه‌ محسوب می‌شود.ر

رحمت‌نژاد گفت: در صورت سیر مناسب واگن‌های حامل این محموله صادراتی و اعمال تخفیف‌های لازم در تعرفه مصوب جهت رقابت‌پذیری بیشتر با حمل‌ونقل جاده‌ای، همکاری و بارگیری محموله‌های بعدی ادامه یافته و روند صادرات ریلی این شرکت با قوت بیشتری تداوم خواهد یافت.

انتهای پیام/