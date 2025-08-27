خبرگزاری کار ایران
سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های زیربنایی شهر صدرا

سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های زیربنایی شهر صدرا
کد خبر : 1678867
مسیر قره‌پیری با اعتباری بالغ‌بر ۳ هزار میلیارد تومان در حال اجراست

مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا با اشاره به اینکه با اجرای توافقنامه سه‌جانبه، بخش‌هایی از مسیر‌های طولی و راه‌های دسترسی شهر صدرا آماده بهره‌برداری است، گفت: تقریبا ۴.۵ کیلومتر از مسیر‌ها برای اجرای پروژه‌های کارخانه و کارگاه آماده شده است؛ همچنین، حدود ۱۰۰۰ متر از مسیر ۴۳۰۰ متری با تفاهم‌نامه میان شهرداری و مالکین آغاز شده است و مابقی مسیر‌ها در حال رایزنی و اجرای مراحل بعدی است.

به گزارش ایلنا، جعفر زاهدی در یک نشست خبری افزود: مسیر قره‌پیری به طول ۱۰.۵ کیلومتر و عرض ۴۴ متر با اعتبار حدود ٣هزارمیلیارد تومان و مصلی با معماری خاص بر روی زمینی ١۵هزار متری در حال اجرا هستند. در حوزه آموزشی، از ۷۰ مدرسه فعال، ۲۶ مدرسه دولتی است و سایر مدارس توسط شرکت عمران و مشارکت با سازمان نوسازی احداث شده‌اند.

وی درباره مسیر‌ها و حمل‌و‌نقل با اشاره به اینکه در زمینه فنی و دسترسی، مسیر‌های شهر صدرا و مسیر‌های جایگزین مطالعه شده و اقدامات لازم برای ایمنی انجام شده است، گفت: با وجود این، رعایت سرعت و مقررات ترافیکی هنوز نیازمند نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها است. مطالعات اجرای مترو بر اساس جمعیت و امکان‌سنجی انجام شده و هزینه تقریبی اجرای پروژه نزدیک ۵هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. مسیر‌های ریلی شامل ۸ خط عبور، ٣ خط برای خودرو‌های معمول و دو خط بی‌آر‌تی در وسط است که قابلیت تبدیل به سیستم برقی را دارد.

زاهدی درباره امکانات آموزشی و درمانی صدرا بیان کرد: این شهر در حال حاضر دارای ۵ ورودی بوده و میزبان پردیس‌های دانشگاهی شامل دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد، دانشگاه صنعتی و دانشگاه علمی کاربردی است.در حوزه درمان، صدرا دارای بیمارستان‌های سوانح، بوستان و بیمارستان در حال ساخت با ظرفیت ۴۰۰ تخت است و مهم‌ترین پروژه درمانی و آموزشی، بیمارستان پیوند، هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است و به‌عنوان شاخص در کشور و خاورمیانه شناخته می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا گفت: صدرا تنها شهر جدید استان است که دارای هتل پنج‌ستاره، مراکز تفریحی مانند هفت دریا و گرینلند و پردیس فرهنگی و سینمایی است که توسط بخش خصوصی ایجاد شده‌اند.

وی درباره پروژه‌های مسکن توضیح داد: صدرا میزبان ٢۵هزار واحد مسکن مهر از مجموع ١١٢هزار واحد استان و بیش از ١٧ هزار واحد نهضت ملی مسکن از مجموع ۹۰هزار واحد واجد شرایط استان است.

زاهدی با بیان اینکه این پروژه‌ها شامل پروژه‌های مشارکتی، خودمالک و اقدام ملی است، خاطرنشان کرد: از٢٠٠هزار نفر ثبت‌نام‌کننده در صدرا، حدود ٦٢هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و زمین برای بیش از١٧ هزار واحد تامین شده است.

وی اضافه کرد: از مجموع این واحد‌ها حدود ۲۹ درصد دهک‌های یک تا ۴، ۳۷ درصد دهک‌های ۵ تا ۷ و ۳۴ درصد دهک‌های ۷ تا ۱۰ را شامل می‌شود.

زاهدی درباره مشارکت بانکی ادامه داد: بیشترین همکاری از سوی بانک مسکن با ۸۸۸ واحد، بانک ملی بیش از ٣ هزار واحد، بانک اقتصاد نوین بیش از یکهزارواحد، بانک پارسیان ۵۳۶ واحد، بانک ملت بیش از ٣هزار واحد و بانک تجارت یکهزار و ٦١٦ واحد گزارش شده است. تسهیلات بانکی برای پروژه‌ها حدود ۶۵۰ میلیون تومان بوده و زمین‌ها با واگذاری ۹۹‌ساله در اختیار متقاضیان قرار‌گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا در‌خصوص حوزه مذهبی، ورزشی و زیربنایی شهر صدرا گفت: ١٤ مسجد فعال است که ۱۲ مسجد توسط شرکت عمران ساخته شده و ۲ مسجد با همکاری خیرین و شهرداری تکمیل شده است. پروژه‌های ورزشی، پاسگاه کلانتری و زیرساخت‌های خدماتی نیز در حال اجرا هستند و بیش از ۲۰ پروژه زیربنایی با اعتباری بالغ‌بر٢٠٠٠ میلیارد تومان در دست انجام است. تمام اقدامات شرکت عمران صدرا بر اساس درآمد‌های داخلی و بدون استفاده از منابع عمومی انجام شده و این فعالیت‌ها نقش مهمی در استقرار جمعیت و توسعه شهری دارد.

زاهدی درباره برنامه‌های توسعه شهری گفت: شرکت عمران صدرا با همکاری شهرداری و شورای شهر در حال اجرای برنامه‌های گسترده برای مدیریت ارتفاعات طبیعی، کاربری زمین‌ها و توسعه زیرساخت‌های شهری است. تغییرات در این محدوده‌ها مغایر با مصوبات قبلی است و نیازمند تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پروژه‌های مسکن مهر و سایر زیرساخت‌ها، ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی با مشکلاتی از‌جمله ذخیره منبع آب و زیرساخت‌های ورزشی مواجه است، یادآور شد: برای جمعیت حدود ٤۵ هزارنفر هنوز زمین تمرین فراهم نشده است؛ با‌توجه‌به ظرفیت‌های موجود، فاز‌هایی برای توسعه فضای آموزشی و تمرینی در صدرا پیش‌بینی شده است. آمار جمعیت دانش‌آموزان حدود ۲۲هزار نفر است که نزدیک به ٦٦۵٠نفر آنان در شیراز مستقر هستند.

زاهدی درباره تامین زمین و پروژه‌های حمایتی توضیح داد: در زمینه تامین زمین برای ۵هزارواحد، جلسات متعددی با استانداری و معاونت عمرانی برگزار شده و مطالعات برای ایجاد ٤ شهرک در اطراف شیراز آغاز شده است. تصمیم سال ٩٩ وزارت راه‌و‌شهرسازی باعث شد ٤ شهرک در استان فارس منتقل شود. شرکت عمران صدرا مسئولیت تامین زمین برای حدود ۵۰هزار واحد حمایتی را بر عهده‌دارد، بدون استفاده از منابع عمومی و دولتی.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا درباره واگذاری زمین به بخش خصوصی گفت: کارگروه‌های نظارتی مستقر شده‌اند و کلیه واگذاری‌ها باید منجر به ساخت‌و‌ساز شود؛ بخش عمده زمین‌های واگذار شده در صدرا در حال ساخت‌و‌ساز توسط مردم است و شرکت عمران پیگیری مستمر دارد.

زاهدی افزود: در حوزه مسکن، قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی تاکید بر اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی دارد. از ۲۴ تا ۵۰ هزار واحد پیش‌بینی شده، کمتر از ٢٠٠٠ واحد تکمیل شده‌اند و شرکت عمران صدرا با هماهنگی شهرداری و استانداری اقدام به تسهیل ساخت‌و‌ساز و پیگیری تعهدات دولت کرده است.

