مشارکت صندوق توسعه با بخش خصوصی، کلید احیای بناهای تاریخی

به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، برزین ضرغامی ظهر امروز در آیین تجلیل از ناظران استانی پروژه‌های صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی که در کاروانسرای یام مرند برگزار شد، با اشاره به تاریخچه تأسیس صندوق توسعه صنایع دستی و احیای بناهای تاریخی گفت: تکثّر بناهای تاریخی و فرهنگی ما بسیار زیاد است و بخش دولتی به تنهایی توانایی احیا و مرمت همه آن‌ها را ندارد.

ضرغامی ابراز داشت: ما به دنبال یک سازوکار بودیم تا این بناها و آثار را حفظ کنیم، بنابراین این صندوق به عنوان حلقه واسط بین دولت و بخش خصوصی در قالب مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری ایجاد شد.

وی وظیفه اصلی این صندوق را حفظ و احیای بناهای تاریخی عنوان کرد و افزود: امروز وقتی بنایی به عنوان یک اثر تاریخی ثبت می‌شود، در واقع ارزش افزوده پیدا می‌کند.

مدیرعامل صندوق توسعه به خط ‌قرمزهای این نهاد اشاره کرد و توضیح داد: خود صندوق یک خط قرمز اساسی دارد، وقتی بنایی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، باید ارزش تاریخی آن به طور کامل حفظ شود. به همین دلیل، ما الزام می‌کنیم که سرمایه‌گذار یک مشاور مرمتی ذی‌صلاح انتخاب کرده و طرح خود را به کمیته‌های تخصصی صندوق ارائه دهد.

وی تصریح کرد: صندوق همچنین کاربری این بناها را متناسب با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن‌ها تعریف و احیا می‌کند.

ضرغامی از تلاش این نهاد برای ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی خبر داد و گفت: این اقدام به اقتصاد محلی و زنده ‌نگه‌داشتن بناها کمک شایانی می‌کند.

وی در ادامه به تشریح وضعیت مالکیت بناهای تاریخی پرداخت و اظهار داشت: بناهای تاریخی از نظر نوع مالکیت بسیار پراکنده هستند؛ تعدادی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، تعدادی در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی و بیشتر آن‌ها در مالکیت بخش خصوصی هستند.

مدیرعامل صندوق توسعه خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بسیاری از موارد، با توجه به کارکردهای اقتصادی که این بناها می‌توانند داشته باشند، بخش خصوصی خود به دنبال مرمت و بهره‌برداری از آن‌ها است.

ضرغامی در پایان نقش صندوق را اینگونه تشریح کرد: کاری که صندوق به دنبال آن است، تعریف مشوق‌ها و تسهیل‌گری‌ها است تا بخش خصوصی بیش از پیش برای مشارکت در این امر مهم ترغیب شده و پای کار بیاید.

