خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ کشته و ۱۶ مصدوم در سانحه رانندگی محور اهواز – شوش

۲ کشته و ۱۶ مصدوم در سانحه رانندگی محور اهواز – شوش
کد خبر : 1678823
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی خوزستان از وقوع سانحه رانندگی در محور اهواز به شوش خبر داد و گفت: این حادثه دو کشته و ۱۶ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: «این سانحه رانندگی ساعت ۰۹:۰۱ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه (۵ شهریور) در محور اهواز – شوش و در منطقه الهایی رخ داد.»

وی افزود: «برای امدادرسانی به مصدومان حادثه، هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.»

احمدی بلوطکی ادامه داد: «در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و ۱۶ نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که همگی به بیمارستان‌های اهواز منتقل شدند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور