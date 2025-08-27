۲ کشته و ۱۶ مصدوم در سانحه رانندگی محور اهواز – شوش

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: «این سانحه رانندگی ساعت ۰۹:۰۱ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه (۵ شهریور) در محور اهواز – شوش و در منطقه الهایی رخ داد.»

وی افزود: «برای امدادرسانی به مصدومان حادثه، هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.»

احمدی بلوطکی ادامه داد: «در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و ۱۶ نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که همگی به بیمارستان‌های اهواز منتقل شدند.»

