۲ کشته و ۱۶ مصدوم در سانحه رانندگی محور اهواز – شوش
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریتهای پزشکی خوزستان از وقوع سانحه رانندگی در محور اهواز به شوش خبر داد و گفت: این حادثه دو کشته و ۱۶ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: «این سانحه رانندگی ساعت ۰۹:۰۱ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه (۵ شهریور) در محور اهواز – شوش و در منطقه الهایی رخ داد.»
وی افزود: «برای امدادرسانی به مصدومان حادثه، هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.»
احمدی بلوطکی ادامه داد: «در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و ۱۶ نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که همگی به بیمارستانهای اهواز منتقل شدند.»