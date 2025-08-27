پیشگیری از بیکاری ۵۵ هزار نفر و ایجاد ۲۵۰۰ شغل جدید در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی دهقانی در سومین جلسه اصلی ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: «از ابتدای سال جاری با اجرای مصوبات و بازدیدهای میدانی، از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری ۵۵ هزار نفر جلوگیری و شرایط برای اشتغال ۲۵۰۰ نیروی جدید فراهم شد.»

وی با اشاره به برگزاری ۳۵۲ جلسه ملاقات با صنعتگران در سراسر استان افزود: «این جلسات با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برگزار شد و تصمیمات مقتضی برای رفع موانع اتخاذ گردید.»

دهقانی تاکید کرد: «جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی نباید محدود به مرکز استان باشد و دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستان‌ها موظفند با حضور در واحدهای تولیدی، مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را شناسایی و برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهند. در صورت نیاز نیز جلسات وبیناری با مرکز استان برگزار خواهد شد.»

وی با بیان اینکه فعالیت این ستاد همسو با سیاست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است، گفت: «پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی باید منجر به تثبیت اشتغال و بازگشت نیروهای بیکار شده شود.»

دهقانی تصریح کرد: «سرمایه‌گذاران باید با ارتقای دانش فنی و مالی و مدیریت صحیح از بروز رکود مجدد جلوگیری کنند و ابزار کار واحدهای تولیدی نیز نباید به دلیل تعهدات مالی توقیف شود، چرا که این امر موجب توقف تولید خواهد شد.»

رئیس کل دادگستری خوزستان خطاب به هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی استان اظهار کرد: «تصمیمات این هیئت‌ها باید به گونه‌ای باشد که از هر دو قشر حمایت کرده و مانع رکود واحدهای تولیدی شود. همچنین شوراهای حل اختلاف شهرستان‌ها موظفند پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع بالاتر، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را حل کنند.»

در این جلسه، چهار پرونده مهم شامل شرکت لاستیک‌سازی خوزستان با ۴۰۰ کارگر، شرکت راکد اکسین لوله کارون با ۴۷۰ کارگر بیکار شده، شرکت نوین چوب با ۳۵۰ نیروی شاغل و ۱۱۰ نیروی پاره‌وقت، و طرح راه‌اندازی شرکت آسیا گاز و مایع جنوب بررسی و برای رفع مشکلات آنها تصمیماتی اتخاذ شد.

