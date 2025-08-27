خبرگزاری کار ایران
نجات جوان ۱۷ ساله با ۹۵ درصد سوختگی در اصفهان

جوان ۱۷ ساله با ۹۵ درصد سوختگی پس از سه ماه مراقبت‌های ویژه در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) اصفهان نجات یافت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، در یکی از کم‌نظیرترین موارد درمانی کشور، یک جوان ۱۷ ساله که در اثر حادثه‌ای در محل کار دچار ۹۵ درصد سوختگی درجه ۳ و ۴ شده بود، پس از سه ماه مراقبت‌های ویژه در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) اصفهان، با موفقیت درمان شد و آماده ترخیص است.

این بیمار در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ به این مرکز منتقل شد و طی این مدت، تحت ۱۰ مرحله جراحی و یک نوبت دیالیز قرار گرفت. تلاش شبانه‌روزی تیم درمانی، تخصص بالای پزشکان و پرستاران، و امکانات پیشرفته مرکز، نقش کلیدی در نجات جان وی ایفا کردند.

به گفته مسئولان این مرکز، درمان بیمارانی با چنین درصد بالایی از سوختگی تنها در معدود مراکز درمانی جهان امکان‌پذیر است. این موفقیت، برگ زرینی بر افتخارات پزشکی کشور و نمادی از ایثار و دانش در حوزه سلامت محسوب می‌شود.

