رئیس سازمان محیط زیست بر تقویت سمن ها برای توسعه پایدار تاکید کرد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر اولویت‌بودن حفاظت از طبیعت به‌عنوان خط قرمز این سازمان تأکید کرد و از نقش کلیدی تشکل‌های مردم‌نهاد در توسعه پایدار و مطالبه‌گری زیست‌محیطی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری شامگاه سه‌شنبه در نشستی با تشکل‌های مردمی محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: خرسندیم از حضور در «سرزمین آب، آینه و آفتاب» و تمام تلاش ما درسازمان حفاظت محیط زیست معطوف به این است که حفاظت از طبیعت را به‌عنوان اولویت اصلی و خط قرمز خود بدانیم.

وی با قدردانی از دغدغه‌مندی و رویکرد نقادانه فعالان و مدیران استان، افزود:مطالبه‌گری و پرسشگری شما، همان چیزی است که در این دوره از مدیریت محیط زیست به آن نیاز داریم. این پویایی و سرزندگی، ما را در مسیر تحقق اهداف زیست‌محیطی یاری می‌کند.

رئیس سازمان محیط زیست، نقش کلیدی سازمان‌های مردم‌نهاد درحکمرانی محیط زیستی را یادآور شد و گفت: سازمان‌های مردمی می‌توانند مطالبات محیط زیستی را به‌درستی در سطوح سیاست‌گذاری جاری کنند. ما اعتقاد داریم که تقویت این تشکل‌ها، مسیر توسعه پایدار را هموارتر خواهد کرد.

وی در ادامه به موضوع انتقال آب بین‌حوزه‌ای به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی استان اشاره و تصریح کرد: این موضوع نیازمند بررسی‌های تخصصی و برگزاری جلسات کارشناسی است. سازمان محیط زیست جلسات دوره‌ای در معاونت‌های مختلف برگزار می‌کند و آمادگی دارد تا با همکاری استان، نشست‌های تخصصی بیشتری در این زمینه برگزار کند.

