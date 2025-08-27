تکمیل زنجیره ارزش با آموزش مهارتی کسب و کار میسر می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، احمد توصیفیان روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه در دیدار نماینده سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در حوزه آموزش و کارگروه اشتغال مشاغل خرد و خانگی، اظهار کرد: اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین ارگان دولتی در زمینه آموزش های فنی و مهارتی وزارت کار که زمینه ایجاد اشتغال را در کشور فراهم می‌کند سازمان فنی و حرفه‌ای می‌باشد چرا که با توجه به نیاز بازار کار آموزش‌های مهارتی و تخصصی به کارآموزان ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد ویژه‌ای در خصوص آموزشهای فنی و مهارتی دارم، افزود: در کنار آموزش‌های مهارت فنی و حرفه‌ای به افراد باید آموزش‌های مبتنی بر شناخت از بازار و آشنایی با زنجیره‌های ارزش کسب و کارها نیز ارائه شود تا هم شغل پایدار بماند و هم معیشت فرد و افراد را تضمین کند.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان به تدوین سند مهارتی استان با توجه به سند توسعه استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین بخش‌های مهم در سند توسعه استان آموزشهای مهارتی می‌باشد تا توسعه این مهارت‌ها منجر به ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و کارجویان استان گردد.

توصیفیان به برنامه ریزی برای تشکیل و ایجاد تعاونی‌های حمل و نقل و صنایع تکمیلی در حوزه انجیر اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از دو هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی زیر کشت انجیر لزوم سرمایه‌گذاری و ایجاد صنایع تکمیلی و زنجیره ارزش در منطقه لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: بسیاری از افراد بر اساس توان حرفه‌ای و دانش و خلاقیت‌های خود تولید کنندگان خوبی هستند اما در بخش بازاریابی و فروش محصولات دچار مشکل می‌باشند که در این زمینه باید افراد دیگری با تخصص‌های مربوطه ورود کنند و یا اینکه آموزشهای تخصصی در این زمینه ببیند که خوشبختانه با ورود سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این خصوص این چالش رفهع خواهد شد.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان همچنین با اشاره به جایگاه ممتاز استان در تولید محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: این استان در بسیاری از تولیدات کشاورزی در کشور رتبه‌های برتر را داراست اما با این حال، باید زنجیره‌های تولید در راستای افزایش ارزش افزوده تکمیل شود که با ساسست‌های وزیر محترم کار در این زمینه هلدینگ‌های بزرگی آماده سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها هستند.

حمایت از زنجیره آموزش مهارتی در بخش محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی

کریم دلاویز نماینده سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این دیدار نیز با اشاره به شناسایی ظرفیت‌های استان و احصاء آن‌ها برای توسعه بیشتر منطقه تاکید کرد و گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با هدف تکمیل زنجیره تولید، برای برگزاری دوره‌های آموزشی به طور مشخص در حوزه‌های محصولات کشاورزی، تولید و بسته‌بندی و سایر ظرفیت‌های قابل توجهی که با تکمیل می‌توان ارزش افزوده بیشتری نصیب استان خواهد کرد برنامه ریزی و هدفگذاری لازم را انجام می‌دهد.

نماینده سازمان فنی و حرفه‌ای کشور افزود: با آموزش‌های فنی و تخصصی کسب و کار‌های خرد و خانگی به افراد داری صلاحیت جهت گسترش این آموزش‌ها به سایر متقاضیان و نهایتا پرداخت تسهیلات به آنان سع می‌شود در توسعه منطقه تحولی ایجاد کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: ​باید با همفکری و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی با آموزشهای مهارتی در بخش مشاغل خرد و خانگی رنامه ریزی‌های گسترده‌ای انجام شود چرا که بنگاه‌های خرد، اشتغال آفرینی بیشتری دارند.

