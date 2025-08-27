با حضور رئیس ستاد مدیریت بحران کشور؛
۸۹ پروژه مدیریت بحران مازندران با اعتبار ۴۲۷ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت افتتاح شد
همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۸۹ پروژه مدیریت بحران استان مازندران با اعتبار ۴۲۷ میلیارد تومان و با حضور رئیس ستاد مدیریت بحران کشور و مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین ساجدینیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور صبح چهارشنبه در آیین افتتاح این پروژهها ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع و بزرگداشت هفته دولت، از اهتمام و همت مدیران استان در افتتاح بیش از هزار پروژه قدردانی کرد و گفت: این میزان از فعالیت و پیگیری، نشانگر تعهد و مسئولیتپذیری مدیران استان در راستای توسعه و بهبود کیفیت زندگی مردم است.
وی با اشاره به آمار وقوع ۳۷۰ حادثه در مازندران طی سال ۱۴۰۳، ضرورت توجه ویژه به مقوله مدیریت بحران در این استان را مورد تأکید قرار داد و افزود: در زمینه پیشگیری، استان با ارائه پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه، در صدد تأمین اعتبارات لازم برای سال ۱۴۰۵ است و تلاش میشود تجهیزات مورد نیاز در اسرع وقت فراهم گردد.
اعتبارات ملی و تخصیص به مازندران
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، چندین طرح ملی در زمینه مقابله با بحرانهایی همچون آتشسوزی، سیل، فرونشست و رانش زمین در دست اجراست. برای پیشگیری ۱۶۸ میلیارد تومان و برای تجهیزات ۹۸ میلیارد تومان در هشت قرارگاه کشور پیشبینی شده که سهم مازندران ۱۵ میلیارد تومان است.
وی اشاره کرد: اعتبارات ۲.۵ میلیارد تومان برای راهداری و بنیاد مسکن و به همین میزان برای شهرداریها اختصاص یافته است و افزود: در سال گذشته، مازندران پس از استانهای دیگر، در جذب اعتبارات رتبه دوم را کسب کرده است.
بحرانهای زیستمحیطی و نیاز به توجه ملی
غلامرضا شریعتی نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، در سخنانی به تشریح چالشهای اساسی استان پرداخت و گفت: با وجود محدودیتهای درآمدی دولت، فعالیتهای عمرانی به خوبی ادامه دارد، اما استان با مشکلات جدی در حوزه آب و پسماند مواجه است که نیازمند حمایت و ورود جدی مدیریت بحران کشور میباشد.
وی با اشاره به خشک شدن تالاب میانکاله و آثار مخرب گرد و غبار نمک بر محصولات کشاورزی، خواستار توجه ویژه به احیای این اکوسیستم ارزشمند شد.
شریعتی افزود: شرق استان به عنوان یکی از نقاط پرتنش آبی کشور، با کمبود آب شرب مواجه است و شبکه سد گلورد برای تأمین آب این منطقه نیازمند کمک فوری است.
وحدت و همافزایی مدیران؛ راه تحقق اهداف توسعهای
مهدی یونسی، استاندار مازندران، در بخش پایانی مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت رجایی و باهنر، بر وحدت و همافزایی مثالزدنی مدیران استان تاکید نمود و گفت: هدفگذاری توسعهای استان به ۹۰ تا ۹۵ درصد رسیده و چنانچه شرایط جنگی پیش نمیآمد، این میزان به صد درصد تحقق مییافت.
وی افزود: تیم مدیریتی استان رویکردی عملیاتی و مبتنی بر عملگرایی دارد و پروژههایی افتتاح میشوند که به صورت کامل به پایان رسیده باشند.