چالش اول استان همدان آب است
مدیر منابع آب شهرستان همدان گفت: چالش اول استان آب و تنها راهکار آن مدیریت مصرف است.

به گزارش ایلنا از همدان، محمد چهاردولی در نشست با بهره بردان و کشاورزان شهرستان همدان گفت: تعداد 2570 حلقه چاه مجاز در شهرستان همدان وجود دارد که از این تعداد 703 حلقه صنعت و خدمات ، 415 حلقه شرب و 1447 حلقه چاه مجاز کشاورزی می باشد که بیشترین از نظر تعداد و برداشت آب با اختلاف بسیار زیاد مربوط به چاه های کشاورزی است. 

وی افزود: در شهرستان همدان تعداد 256 حلقه چاه فرم یک که قبل از سال 86 حفر شده و قانون گذار، اجازه صدور مجوز بهره برداری این چاه ها را با حفظ حرائم چاه های مجاور، نداشتن حکم انسداد و ...، بصورت 25 متر مکعب در شبانه روز صادر کرده است. 

محمد چهاردولی افزود: چاه های فرم یک که با مجوز بهره برداری آنها موافقت شود می بایست در کوتاه ترین زمان ممکن بر روی چاه خود کنتور هوشمند نصب نمایند، و در غیر اینصورت از بهره برداری این چاه ها ممانعت به عمل خواهد آمد. 

چهاردولی با بیان اینکه چالش اول استان موضوع آب و تنها راهکار آن مدیریت مصرف می باشد، گفت: برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی توسط چاه های مجاز صدمات جبران ناپذیری به منابع آبی استان وارد می کرده است.

 وی وضعیت دشت همدان ، بهار را ممنوعه یاد کرد و افزود: به طور میانگین سطح آب زیرزمینی در دشت همدان بهار سالیانه 72 سانتیمتر و کسری مخزن سالیانه آن تقریبا 16 میلیون متر مکعب می باشد و باید با اقدامات مدیریتی از قبیل نصب کنتور، انسداد چاه های غیر مجاز، رعایت الگوی کشت و کشت گیاهان کم آب بر و ... با همکاری کشاورزان سرعت افت سطح آب زیرزمینی گرفته و به تعادل برسد.

 مدیر منابع آب شهرستان همدان تأکید کرد: برخورد با چاه‌های غیرمجاز یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای همدان است و تاکنون تعداد زیادی از این چاه‌ها مسدود و پلمب شده‌اند و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت زیرا حفظ منابع آبی نه تنها وظیفه یک دستگاه، بلکه مسئولیت اجتماعی همه مردم است و هر کس که در حفر یا بهره‌برداری از چاه غیرمجاز دخالت داشته باشد، در واقع به منابع حیاتی نسل آینده آسیب زده است. 

چهاردولی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. از کشاورزان و شهروندان درخواست داریم با رعایت قوانین، ما را در مسیر صیانت از آب یاری کنند.

