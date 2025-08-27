مدیرعامل برق منطقهای فارس مطرح کرد؛
خاموشیهای بدون برنامه آثار اقتصادی و روانی قابل توجهی دارند
کاهش ناترازی شبکه طی یک تا ۲ سال آینده
مدیرعامل برق منطقهای فارس گفت: کاهش منابع آبی و افزایش مصرف موجب ناترازی شبکه شده و در صورت ادامه، فروپاشی شبکه رخ میدهد که خاموشی گسترده و آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جدی به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، یداله حقیقی امروز ۵ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: تولید و مصرف باید در تعادل باشند و این شاخص با فرکانس شبکه سنجیده میشود. در صورت عدم تراز، شبکه دچار فروپاشی ولتاژی میشود که کل واحدهای نیروگاهی از مدار خارج میشوند و بازگرداندن شبکه به حالت پایدار طول میکشد، به طوری که در این مدت هیچ منطقهای برق مطمئن و پایدار ندارد.
حقیقی ادامه داد: تولید برق شامل نیروگاههای برقآبی، گازی، بخار، سیکل ترکیبی، تجدیدپذیر و نیروگاههای مقیاس کوچک است و مصرف برق شامل بخش خانگی، کشاورزی، صنعتی، اداری و روشنایی معابر میشود. شبکه برق ایران به صورت سراسری و به هم پیوسته مدیریت میشود و پایداری آن به همپیوستگی تولید و مصرف وابسته است.
وی با اشاره به تجربه ۴ ساله خود در حوزه مدیریت برق، تأکید کرد: صنعت برق یکی از پایههای اصلی زیرساختهای کشور است و شامل سه حوزه تولید، انتقال و توزیع میشود. برق منطقهای فارس مسئول انتقال برق بین تولید و توزیع است و گاهی پرسشهای مرتبط با توزیع به حوزه انتقال ارجاع میشود، در حالی که این حوزه تخصص جداگانهای دارد.
مدیرعامل برق منطقهای فارس درباره مدیریت خاموشیهای برنامهریزیشده توضیح داد : این اقدامات با هدف حفظ تعادل شبکه و جلوگیری از فروپاشی سراسری انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق کشور به بلوغ فنی بسیار خوبی رسیده و بخش عمده تولیدات داخلی به خودکفایی رسیدهاند، گفت: دخالتهای غیرتخصصی و تصمیمگیریهای غیرعلمی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در این صنعت شده است.
حقیقی به مسئله تعرفه برق و مدیریت مصرف پرداخت و گفت: پایین بودن تعرفهها و کمبود برنامههای مدیریت مصرف باعث ناترازی شبکه شده است. برق قابلیت ذخیرهسازی ندارد و تولید باید همزمان با مصرف باشد؛ این مسئله مدیریت تقاضا و کاهش خاموشیها را دشوار میکند.
مدیرعامل برق منطقهای فارس با اشاره به اثرات روانی و اجتماعی خاموشیهای بدون برنامه تصریح کرد: این خاموشیها علاوه بر آسیب اقتصادی، باعث نارضایتی عمومی میشوند، اما مدیریت شبکه سراسری با دستورالعملهای امنیتی شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و خاموشیهای برنامهریزیشده با اطلاعرسانی قبلی به صنایع و مردم اعمال میشوند.
وی درباره پروژههای توسعه صنعت برق در استان فارس و بوشهر گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، ۵۸ پروژه با اعتبار بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است. در هفته دولت امسال ۱۵ پروژه برق در استانهای فارس و بوشهر با اعتبار ۱۸۱۰ میلیارد تومان افتتاح و بهرهبرداری خواهند شد که از مجموع این پروژهها، ۱۱ پروژه با اعتباری بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به استان فارس است.
مدیرعامل برق منطقهای فارس با بیان اینکه نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر در استان فارس با سرعت در حال توسعه هستند، گفت: ظرفیت این نیروگاهها تا پایان سال به ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید و استان فارس مشمول این توسعه خواهد بود.
وی افزود: صنعت برق کشور از ابتدای انقلاب تاکنون به خودکفایی در تولید تجهیزات و فناوری دست یافته و توانمندیهای علمی و فنی مهندسان داخلی در مجامع علمی جهانی مورد تأیید است.
مدیرعامل برق منطقهای فارس با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: در حوزه انرژی خورشیدی حرکتهای بسیار خوبی آغاز شده است. از ابتدای پیدایش صنعت برق در کشور تنها ۸۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تولید میشد، اما در روزهای اخیر این میزان با رشد ۷۰ درصدی همراه بوده است.
حقیقی تصریح کرد: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور به ۶۰۰ مگاوات برسد و این روند توسعه، نقش مؤثری در کاهش ناترازی و تأمین پایدار برق خواهد داشت.
وی همچنین به مشکلات ناترازی شبکه اشاره کرد و گفت: این موضوع ناشی از کاهش تولید برق به دلیل کمبود منابع آبی، افزایش مصرف، دخالتهای غیرتخصصی و تصمیمات اقتصادی ناصحیح است.
وی یادآور شد: مدیریت مصرف در کشور کافی نبوده و نرخهای پایین برق مانع اصلاح این وضعیت شده است، اما برنامههای اصلاحی و قوانین حمایتی در حال اجراست و پیشبینی میشود ناترازی شبکه در یک تا ۲ سال آینده به شکل قابل توجهی کاهش یابد.