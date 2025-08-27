هیچگونه مشکلی در تامین مواد بیولوژیک دامی در اردبیل وجود ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی فیضی در بازدید از مراکز بخش خصوصی دامپزشکی به مناسبت هفته دولت با اشاره به بازدید از یک هزارو 769 مورد از مراکز بخش خصوصی در مناطق و بخش های کم برخوردار استان طی یک سال گذشته اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته هیچگونه مشکلی در تامین دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامی در استان وجود ندارد.

وی از از فعالیت 182 مرکز بخش خصوصی دامپزشکی با هدف در دسترس بودن خدمات دامپزشکی جهت استفاده بهره برداران و خدمات گیرندگان دامپزشکی در استان خبر داد و گفت: استان اردبیل به دلیل گستردگی جمعیت دامی روستایی و عشایری و تعدد واحدهای پروش دام، طیور و آبزیان و وجود دو مجموعه عظیم کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس در شمال استان یکی از قطب های مهم دامپروری کشور است.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل ادامه داد: می طلبد با فعالیت این مراکز علاوه بر خدمات رسانی مطلوب و افزایش رضایت ارباب رجوع امکانات بیشتری در جهت پیشگیری از بیماریهای دامی فراهم شده و سطح ایمنی در واحدهای دامی روز به روز افزایش یابد.

فیضی بیان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور، کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر بر حسن اجرای ضوابط، مقررات و دستورالعمل های بهداشتی دامپزشکی در این مراکز نظارت دارند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 64 مرکز درمانی و مایه کوبی 98 داروخانه دامپزشکی 11 شرکت پخش دارو، واکسن، سموم و مواد بیولوژیک 4 کارخانه تولید دارو و مکمل های دامپزشکی و 5 باب آزمایشگاه دامپزشکی در سطح فعالیت می کند.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل افزود: در گذشته به دلیل نبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی و فقدان مراکز درمانی تخصصی دامپزشکی دامداران مجبور به مراجعه به مراکز دولتی بودند که به دلیل محدودیت امکانات و منابع امکان خدمات رسانی مطلوب و مورد رضایت ارباب رجوع فراهم نمی شد اما امروز در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی با فعالیت این مراکز تخصصی ضمن کسب رضایت دامداران، کاهش چشمگیر بیماریهای دام و طیور و بیماریهای مشترک بین انسان و دام را شاهد هستیم.

انتهای پیام/