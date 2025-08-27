به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، آیین افتتاح بوستان جیکو در محله اسلام‌آباد بندرعباس با حضور شهردار بندرعباس، شهردار منطقه ۴، اعضای شورای شهر و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا حیدری سراجی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، در این مراسم با تبریک هفته دولت و قدردانی از اقدامات مدیریت شهری گفت: پروژه بوستان جیکو با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و تنها بخشی از برنامه‌های شهرداری برای بهسازی محلات فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

حیدری سراجی با اشاره به برنامه‌های شورای ششم اظهار کرد: مبنای کار شورای ششم توجه ویژه به زیباسازی محلات، احداث پارک‌ها و ارتقای امکانات شهری است. در گذشته نیز پروژه‌های مشابهی اجرا شده و ان‌شاءالله این روند در آینده ادامه خواهد داشت تا محلات مختلف بندرعباس از خدمات عمرانی و رفاهی بیشتری بهره‌مند شوند.

رئیس شورای شهر بندرعباس ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار بندرعباس و شهردار منطقه ۴، خطاب به شهروندان تأکید کرد: تمام هزینه‌های احداث پروژه‌های شهری از محل منابع مردمی تأمین می‌شود. وظیفه مدیریت شهری ایجاد و تجهیز فضاهای عمومی است، اما حفظ و نگهداری آن‌ها بر عهده مردم است.

او افزود: اگر شهروندان در نگهداری از این فضاها مشارکت نداشته باشند، امکان حفظ کیفیت و کارایی آن‌ها وجود نخواهد داشت. از همه مردم شریف بندرعباس تقاضا داریم همان‌طور که در اجرای این پروژه‌ها همراه بودند، در حفظ و نگهداری فضاهای شهری نیز همکاری داشته باشند تا محیطی سالم، ایمن و زیبا برای همه فراهم شود.

انتهای پیام/