خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بوستان جیکو نفس تازه‌ای به اسلام‌آباد بخشید/ نگهداری این فضاها بدون مردم ممکن نیست +فیلم

بوستان جیکو نفس تازه‌ای به اسلام‌آباد بخشید/ نگهداری این فضاها بدون مردم ممکن نیست +فیلم
کد خبر : 1678679
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای شهر بندرعباس در حاشیه افتتاح بوستان جیکو در محله اسلام آباد بندرعباس از مردم خواست در حفظ و نگهداری فضاهای عمومی با شهرداری همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  آیین افتتاح بوستان جیکو در محله اسلام‌آباد بندرعباس با حضور شهردار بندرعباس، شهردار منطقه ۴، اعضای شورای شهر و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا حیدری سراجی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، در این مراسم با تبریک هفته دولت و قدردانی از اقدامات مدیریت شهری گفت: پروژه بوستان جیکو با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و تنها بخشی از برنامه‌های شهرداری برای بهسازی محلات فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

حیدری سراجی با اشاره به برنامه‌های شورای ششم اظهار کرد: مبنای کار شورای ششم توجه ویژه به زیباسازی محلات، احداث پارک‌ها و ارتقای امکانات شهری است. در گذشته نیز پروژه‌های مشابهی اجرا شده و ان‌شاءالله این روند در آینده ادامه خواهد داشت تا محلات مختلف بندرعباس از خدمات عمرانی و رفاهی بیشتری بهره‌مند شوند.

رئیس شورای شهر بندرعباس ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار بندرعباس و شهردار منطقه ۴، خطاب به شهروندان تأکید کرد: تمام هزینه‌های احداث پروژه‌های شهری از محل منابع مردمی تأمین می‌شود. وظیفه مدیریت شهری ایجاد و تجهیز فضاهای عمومی است، اما حفظ و نگهداری آن‌ها بر عهده مردم است.

او افزود: اگر شهروندان در نگهداری از این فضاها مشارکت نداشته باشند، امکان حفظ کیفیت و کارایی آن‌ها وجود نخواهد داشت. از همه مردم شریف بندرعباس تقاضا داریم همان‌طور که در اجرای این پروژه‌ها همراه بودند، در حفظ و نگهداری فضاهای شهری نیز همکاری داشته باشند تا محیطی سالم، ایمن و زیبا برای همه فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور