شاهکار فجرسپاسی و هواداران شیرازی در شب افتتاحیه پارس

به گزارش ایلنا، این دیدار که اولین بازی رسمی در استادیوم بازسازی‌شده پارس محسوب می‌شد، با حضور پرشور تماشاگران، به ویژه بانوانی که برای نخستین بار اجازه ورود به ورزشگاه را یافتند، به رویدادی تاریخی و ماندگار تبدیل شد.

تیم فجر سپاسی به سرمربیگری پیروز قربانی با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت بی‌وقفه هواداران، نمایشی درخشان ارائه داد.

بازیکنان با دفاع مستحکم و استفاده هوشمندانه از فرصت‌ها، موفق شدند پیروزی ارزشمندی به دست آورند؛ بردی که نوید بازگشت فجر به روزهای اوج فوتبال ایران پس از سال‌ها دوری از سطح اول لیگ بود.

تشویق‌های بی‌امان هواداران شیرازی، به ویژه یار دوازدهم تیم، فضای استادیوم را به شبی باشکوه و به‌یادماندنی تبدیل کرد.

ورزشگاه پارس شیراز با ظرفیت ۵۰,۰۰۰ نفر، چهارمین استادیوم بزرگ ایران پس از آزادی، یادگار امام و نقش جهان به شمار می‌رود. ساخت این ورزشگاه در سال ۱۳۷۶ آغاز شد، اما به دلیل تأخیرهای متعدد و مشکلات زیرساختی مانند چمن نامناسب، نور ناکافی، سیستم صوتی ضعیف و تجهیزات امنیتی ناکافی، تا سال ۱۳۹۶ بهره‌برداری کامل نشد.

در این مدت، فجر سپاسی مجبور به برگزاری بازی‌های خانگی خود در ورزشگاه‌های کوچکی مانند حافظیه بود.

با صعود فجر سپاسی به لیگ برتر در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴، مسئولان استان با تلاشی گسترده، بازسازی ورزشگاه پارس را در دستور کار قرار دادند. تست‌های موفقیت‌آمیز نورافکن‌های ۱۲۰۰ لوکس، اسکوربورد ۴K، چمن استاندارد و سیستم‌های صوتی و امنیتی پیشرفته در اواخر مرداد ۱۴۰۴، ورزشگاه را به سطح استانداردهای A آسیا رساند.

پروژه بازسازی شامل نصب رمپ‌های تخلیه اضطراری، گیت‌های ورودی مدرن و دیگر امکانات پیشرفته بود و با هزینه‌ای قابل توجه و نظارت استانداری، دادگستری و همکاری مسئولان استان به پایان رسید. این پروژه به نمادی از کار جهادی و هم‌افزایی جمعی تبدیل شد.

