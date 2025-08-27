به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حمید مقامی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: مهم‌ترین اقدام سال جاری را تدوین و اجرای پروتکل مددکاری هنگام ازدواج دانست و افزود: این طرح برای نخستین بار در کشور با رویکرد بومی و اسلامی طراحی شده و مددکاران در کنار مشاوران و مدرسان آموزش‌های پیش از ازدواج، به زوج‌های جوان خدمات تخصصی ارائه می‌کنند.

به گفته وی، این پروتکل پس از چند ماه کار علمی و مشورتی اکنون در شیراز و برخی شهرستان‌ها اجرا می‌شود و قرار است نسخه‌های «مددکاری پیش از ازدواج» و «مددکاری پس از ازدواج» نیز به‌زودی رونمایی شود.

حجت الاسلام مقامی دومین دستاورد موسسه را تکمیل ۲۷ واحد مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان عنوان کرد و گفت: این طرح در قالب خیریه «سرای مهر» و با کمک خیرین اجرا شده است و واحدها تا پایان تابستان به بهره‌برداری می‌رسند. خانه‌ها به‌صورت موقت در اختیار زوج‌های نیازمند قرار خواهد گرفت و آیین‌نامه بهره‌برداری هم‌زمان با افتتاح انجام می‌شود.

مدیرعامل گروه موسسات بهارنکو در ادامه از راه‌اندازی «تربیتگاه جامع کنشگران خانواده» خبر داد و تصریح کرد: این مرکز با هدف آموزش، توانمندسازی و شبکه‌سازی فعالان حوزه خانواده طراحی شده و شاخه‌های تخصصی آن شامل مشاوره، مددکاری، مربیگری و فرهنگی ـ هنری است. نخستین دوره آموزش، متخصص مشاوره معنوی نیز برگزار شده است.

وی همچنین به اقدامات موسسه در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: بهار نکو ستاد مقاوم‌سازی خانواده در جنگ را تشکیل داد و با جمع‌آوری و تدوین پروتکل‌های مداخله روانی در شرایط بحرانی، الگویی بومی برای ارائه خدمات اجتماعی و روانشناختی در زمان جنگ طراحی کرد.

مدیرعامل گروه موسسات بهارنکو از ثبت‌نام بیش از ۲۵۰ مشاور و مددکار برای ارائه خدمات رایگان در شرایط بحرانی خبر داد.

مقامی با اشاره به ۱۴ سال فعالیت این موسسه افزود: تجربه بهار نکو نشان داده که می‌توان مدل‌های بومی موفق در حوزه ازدواج و خانواده طراحی کرد و در صورت حمایت نهادهای مرتبط، این تجربه قابل انتقال به سایر استان‌هاست.

مدیرعامل گروه موسسات بهارنکو همچنین به کاهش آمار ازدواج در کشور اشاره و تأکید کرد: داده‌های رسمی ثبت‌احوال و تجربه مراکز مشاوره نشان می‌دهد ازدواج‌های اجباری و فشار خانواده‌ها از عوامل زمینه‌ساز طلاق است و باید با آموزش‌های هدفمند، آگاهی خانواده‌ها افزایش یابد.

وی در پایان اظهار داشت: موسسه بهار نکو در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی، اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها تلاش کرده است خدمات خود را گسترش دهد، هرچند برخی موانع اداری و نهادی مانع از توسعه سریع‌تر این مدل در سطح ملی شده است.

