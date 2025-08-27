به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی شامگاه سه شنبه در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار که با حضور معاونان استاندار، برخی از مدیران کل و خبرنگاران استات در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانه‌ها امروز در خط مقدم جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها قرار دارند و مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته‌اند.

استاندار کرمانشاه افزود: با وجود گسترش شکل‌های نوین اطلاع‌رسانی، هیچ جایگزینی برای خبرنگار و رسانه وجود ندارد و اصحاب رسانه همچنان شاکله و اثرگذاری ویژه‌ای در جامعه دارند.

مدیر ارشد استان با اشاره به اینکه تعدد و تنوع رسانه‌ها فرصتی ارزشمند برای جامعه است، عنوان کرد: هرچه تنوع رسانه‌ای بیشتر باشد، مطالبه‌گری و پاسخگویی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع به نفع مردم است، چرا که همه تلاش‌ها در نهایت برای رفاه و حل مشکلات مردم انجام می‌شود.

وی هوشمندی رسانه‌ها در جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها را حائز اهمیت دانست و ادامه داد: رسانه‌ها تنها وظیفه اطلاع‌رسانی ندارند، بلکه در شکل‌گیری هویت فرهنگی و امنیت روانی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند و این ظرفیت بسیار مهمی است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: قدرت رسانه‌ها در ایجاد امید، همدلی و همبستگی انکارناپذیر است و در خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن نیز بارها نقش پررنگی ایفا کرده‌اند.

به گفته وی، رسانه‌ها در میدان جنگ نرم، در شرایطی که دشمن به بزرگنمایی ضعف‌ها و سیاه‌نمایی خدمات می‌پرداخت، با حضور در صحنه توانستند واقعیت‌ها را برجسته کنند و امید را در جامعه زنده نگه دارند.

حبیبی ادامه داد: نبرد امروز، نبرد روایت‌هاست و هر رسانه‌ای که روایت نخست را ارائه دهد، در هدایت افکار عمومی نقش اصلی را ایفا خواهد کرد و خوشبختانه رسانه‌ها و خبرنگاران ما در این عرصه پیشگام بوده و جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی سرمایه اصلی رسانه را اعتماد مردم دانست و عنوان کرد: تا زمانی که رسانه‌ها از این اعتماد برخوردار باشند، بالاترین سرمایه را در اختیار دارند و این اعتماد مهم‌ترین سلاح برای مقابله با هجمه رسانه‌های معاند خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با تقدیر از همراهی رسانه‌ها طی ۹ ماه گذشته گفت: در این مدت اصحاب رسانه همواره پای کار بودند، حتی نقدهای تلخ نیز با نیت خیرخواهی و مطالبه‌گری برای مردم مطرح می‌شد و صداقت و دلسوزی در عملکرد آنان مشهود بود.

حبیبی اظهار کرد: رسانه‌ها با تلاش و انگیزه خود کرمانشاه را بارها در صدر خبرها قرار دادند و این موضوع در نشست‌ها و همایش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: نام کرمانشاه به واسطه فعالیت رسانه‌های ملی، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، نشریات محلی و فضای مجازی همواره پررنگ بوده است و این موجب افتخار است.

استاندار کرمانشاه از همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان قدردانی کرد و گفت: همراهی رسانه‌ها در این مدت موجب شد خدمات و ظرفیت‌های کرمانشاه برجسته شود و این همکاری همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیر ارشد استان گفت: رسانه‌ها در حوادث و رویدادهای مختلف از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه، ایام اربعین، سفرهای نوروزی و همچنین سفر ریاست جمهوری به استان، نقشی تعیین‌کننده، امیدآفرین و راهبردی ایفا کردند و این عملکرد سبب شد تصمیمات مهم و بزرگی برای توسعه و آبادانی کرمانشاه از سوی مسئولان ملی اتخاذ شود.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر افزود: در این مقطع کرمانشاه پس از تهران تحت بیشترین آماج حملات دشمن قرار گرفت و بیشترین تعداد شهدا و مجروحان جنگ در این استان بود، اما حضور میدانی مردم، دفاع مقتدرانه و امیدآفرینی رسانه‌ها باعث شد این تهدید بزرگ به فرصتی برای انسجام اجتماعی تبدیل شود؛ دشمن روزها بمباران می‌کرد اما شب‌ها مردم در پارک‌ها و فضاهای عمومی حضور داشتند و زندگی عادی جریان داشت که این مسئله به‌واسطه نقش رسانه‌ها در انتقال واقعیت‌ها موجب تقویت روحیه مردم شد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت کار رسانه در مناسبت‌های ملی و مذهبی عنوان کرد: رسانه‌ها در برجسته‌سازی و جهانی کردن مراسم اربعین نقش بی‌بدیلی داشتند و بیشترین افزایش تردد در مرزهای کشور در مرز خسروی ثبت شد و این موفقیت جز با تلاش رسانه‌ها و بازتاب به‌موقع اخبار و اطلاع‌رسانی گسترده میسر نبود.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها توانستند اربعین را به خبر اول رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل کنند و شور و شعور حسینی را در سطحی وسیع به نمایش بگذارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان اظهار کرد: این سفر بسیار پربار و پررونق بود و دستاوردهای متعددی برای استان به همراه داشت.

مدیر ارشد استان با بیان اینکه طرح تبدیل پسماند به سوخت جایگزین برای نخستین بار در کشور به‌صورت پایلوت در کرمانشاه عملیاتی شد، ادامه داد: به همت دولت و پیگیری‌های استانداری، قانون تجارت مرزی در شهرستان‌های پاوه، ثلاث باباجانی و جوانرود اجرایی شد و تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از مرزنشینان برای بهره‌مندی از مزایای آن ثبت‌نام کرده‌اند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: برگزاری میدانی ستاد تسهیل در واحدهای تولیدی استان برای رفع موانع تولید از دیگر اقدامات اخیر بوده است که به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و به موازات آن، تصمیمات مهمی در حوزه توسعه مرزها، بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از واحدهای صنعتی اتخاذ شده که در آینده نزدیک آثار آن برای مردم ملموس خواهد بود.

وی با تأکید بر جایگاه رسانه‌ها در ایجاد اعتماد اجتماعی تصریح کرد: رسانه‌ها باید پل ارتباطی و اعتماد میان مردم و دولت باشند و با طرح مطالبات واقعی مردم، زمینه پاسخگویی مسئولان را فراهم کنند؛ بیان صادقانه و شفاف واقعیت‌ها از سوی رسانه‌ها و پاسخگویی به‌موقع مسئولان، زمینه‌ساز همدلی و درک متقابل در جامعه است.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که در آن انتقاد منصفانه وجود داشته باشد جامعه‌ای پویا و در حال حرکت است؛ ما از نقد سازنده استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه دارند آن را جدی بگیرند و در همین زمینه بارها در جلسات شورای اداری تأکید کرده‌ایم که مدیران موظف‌اند با رسانه‌ها ارتباط نزدیک داشته باشند و به آنها پاسخگو باشند؛ حتی در برخی موارد شخصاً از رسانه‌ها خواسته‌ام مطالبه‌گری کنند تا مدیر مربوطه برای رفع مشکل وادار به پیگیری شود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید صدای بی‌صدایان باشند و صرفاً در خدمت صاحبان قدرت و مسئولان قرار نگیرند افزود: مشکلات مردم در دورترین نقاط و مناطق کمتر توسعه‌یافته استان باید توسط رسانه‌ها منعکس شود تا به گوش مسئولان برسد و برای حل آنها تلاش جدی صورت گیرد.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از رویکرد حرفه‌ای خبرنگاران گفت: اخلاق حرفه‌ای، صداقت، بزرگ‌منشی و رعایت اصول اخلاقی از ویژگی‌های بارز اصحاب رسانه در استان است و همین مسئله موجب شده مدیران اجرایی در انجام مأموریت‌های خود سربلند باشند.

وی بیان کرد: رسانه‌ها در کنار انعکاس مشکلات مردم، باید اقدامات و موفقیت‌های دولت را نیز به‌طور کامل منتشر کنند تا از یکسو امید اجتماعی تقویت شود و از سوی دیگر دشمنان نتوانند با ایجاد فضای ناامیدی، از آن سوءاستفاده کنند.

مدیر ارشد استان با اشاره به رسالت رسانه‌ها تصریح کرد: امیدآفرینی، مطالبه‌گری منصفانه، بازتاب اقدامات دولت، بیان مشکلات مردم و حفظ اخلاق حرفه‌ای از وظایف خطیر رسانه‌هاست و خوشبختانه اصحاب رسانه کرمانشاه در همه این عرصه‌ها موفق عمل کرده‌اند.

مدیر ارشد استان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی کرمانشاه تأکید کرد که عبارت «کرمانشاه، دروازه زیارت و تجارت» باید به‌عنوان برند استان برجسته شود و رسانه‌ها نقش کلیدی در معرفی و جهانی‌سازی این نام ایفا کنند.

حبیبی با اشاره به اهمیت همزمان توسعه اقتصادی و فرهنگی، گفت: این عنوان نه تنها بُعد فرهنگی و معنوی استان را نشان می‌دهد، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی آن را نیز برجسته می‌کند.

وی بیان کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، هر جامعه‌ای برای پیشرفت به دو بال نیاز دارد؛ یکی بال اقتصاد و دیگری بال فرهنگ و در کرمانشاه هر دو بال موجود است.

استاندار کرمانشاه افزود: وظیفه اصلی برجسته کردن این نام بیش از آنکه بر دوش دستگاه‌های اجرایی باشد، بر دوش رسانه‌هاست و بازتاب گسترده این برند در رسانه‌ها می‌تواند کرمانشاه را در سطح ملی و بین‌المللی به این نام معرفی کند.

وی با اشاره به درخواست‌های اصحاب رسانه در این مراسم گفت: ایجاد موزه مطبوعات، احیای دانشکده خبر، راه‌اندازی رسانه سراسری مکتوب و توسعه رسانه‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، فرهنگ و انرژی از اقدامات ارزشمندی است که با همکاری دستگاه‌های ذیربط پیگیری خواهد شد.

حبیبی با تأکید بر اهمیت حمایت از خبرنگاران، گفت: مسائل معیشتی و مسکن خبرنگاران، به‌ویژه کسانی که در رویدادهای مهمی مانند اربعین فعالیت می‌کنند، در اولویت قرار دارد و پیگیری ویژه خواهد شد.

استاندار کرمانشاه به نشست مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و افزود: نمایندگان اصحاب رسانه استان در این نشست حضور خواهند داشت تا مسائل و مشکلات حوزه رسانه و مطبوعات را مستقیم مطرح کنند و تصمیمات مؤثری در این زمینه اتخاذ شود.

وی همچنین به موفقیت استان در جذب گردشگران نوروزی اشاره کرد و گفت: رشد قابل توجه سفرهای نوروزی نتیجه همراهی و انعکاس تلاش‌های رسانه‌ها بوده و نقش خبرنگاران در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی کرمانشاه غیرقابل انکار است.

حبیبی درباره وضعیت اقتصادی استان تأکید کرد: شاخص‌های اقتصادی استان در حال حرکت رو به جلو هستند، اما نیازمند مراقبت، پیگیری مستمر و مطالبه رسانه‌ها برای تثبیت و ارتقای آن‌ها هستیم. برخی از شاخص‌ها هنوز مطلوب نیست و باید با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت فعال خبرنگاران به سطحی برسد که شایسته مردم مقاوم و باوفای کرمانشاه باشد.

استاندار کرمانشاه اظهار امیدواری کرد که همراهی رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باعث شود هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه اقتصادی، کرمانشاه در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد و دستاوردهای این استان بیش از پیش برجسته شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت شاخص‌های اقتصادی و رفاهی گفت: در حوزه‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص فلاکت اقدامات اولیه و بسترسازی لازم انجام شده است و امیدواریم با همکاری جمعی وضعیت این شاخص‌ها را در جایگاه شایسته برای مردم استان ارتقا دهیم.

وی افزود: در سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان مصوبات خوبی در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و طرح‌های تحولی تصویب شده و در حال پیگیری است و در حوزه عمرانی بالغ بر ۲۶ همت، تسهیلات بانکی ۳۸ همت و طرح‌های توسعه‌ای بیش از ۵۰ همت اعتبار اختصاص یافته که کمیته‌های اقتصادی و عمرانی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آن را دنبال می‌کنند.

وی افزود: بازدیدهای میدانی و سفرهای شهرستانی اهمیت ویژه‌ای دارد و دیدار چهره به چهره با مردم و بازدید از بخش‌ها و روستاها موجب تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیران می‌شود که در این راستا تاکنون ۲۹ سفر به شهرستان‌ها و مناطق مختلف انجام شده و پیگیری مصوبات این سفرها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در کنار اقدامات استانی، پیگیری امور در سطح ملی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و بیش از ۱۱۰ دیدار با مقامات ملی از جمله وزرا، معاونان وزرا و روسای سازمان‌ها انجام شده و این پیگیری‌ها منجر به جذب اعتبارات ملی برای استان شده است.

وی خاطر نشان کرد: مدیران اجرایی استان موظف شده‌اند هفته‌ای یک تا دو روز مسائل استان را در تهران پیگیری کنند تا مصوبات و اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌ها تأمین شود.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل و توسعه زیرساخت‌ها نیز اقدامات خوبی انجام شده است که فرودگاه کرمانشاه رونق گرفته و در اربعین امسال علاوه بر پروازهای داخلی به تهران و مشهد، خطوط ریلی از شهرهای گرگان، ساری، رشت و دیگر نقاط برقرار شد و برای نخستین بار قطار پنج ستاره فدک مسیرهای مشهد و تهران را پوشش داد تا مردم بتوانند با آرامش به سفرهای زیارتی خود بپردازند.

وی افزود: توسعه دیپلماسی منطقه‌ای و همکاری‌های مرزی با کشور عراق در دستور کار است و پس از وقفه کوتاه ناشی از اربعین، ارتباط و تعامل با استان‌های همجوار به صورت ویژه ادامه خواهد یافت.

وی بر پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی و همکاری نزدیک با مسئولان محلی برای تحقق اهداف توسعه‌ای تأکید کرد و گفت که تلاش مستمر مدیران اجرایی در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و رفاه مردم استان خواهد داشت.

مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز در این مراسم از خبرنگاران بعنوان خط مقدم مبارزه با دشمنان در جنگ رسانه‌ای اخیر یاد کرد و گفت: خبرنگاران با فعالیت خود به افزایش بصیرت در جامعه می‌پردازند و توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کنند.



وی امیدآفرینی در جامعه را از نیازهای امروز جامعه برشمرد و گفت: خبرنگاران با فعالیت خود و تبیین دستاوردهای نظام موجب ایجاد امید در جامعه خواهند شد.



تیموری با بیان اینکه در برهه کنونی به تقویت وحدت ملی نیاز داریم، گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد ایجاد یک همبستگی ملی در کشور بودیم که رسانه‌ها در ایجاد این فضا نقش مهمی داشتند و امروز نیز نیاز داریم با همراهی رسانه‌ها همبستگی ملی را تقویت کنیم.



وی به فعالیت مناسب رسانه‌های استان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: خبرنگاران استان هر جا نیاز بوده پای کار بوده‌اند که نمونه آن را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همایش بزرگ اربعین دیدیم. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبرنگاران استان امید در جامعه ایجاد کرده و اجازه ندادند توطئه‌های دشمنان به نتیجه برسد. در همایش اربعین هم خبرنگاران استان به خوبی این حرکت عظیم را به تصویر کشیدند.



تیموری در ادامه خواستار حمایت از رسانه‌ها شد و گفت: درخواست داریم مجتمعی برای فعالیت نشریات ایجاد شود. در حال حاضر نشریات مبالغ زیادی جهت اجاره دفاتر پرداخت می‌کنند که ایجاد این مجتمع می‌تواند به نشریات کمک زیادی کند.

وی همچنین خواستار پیگیری رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه مسکن خبرنگاران شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به تاخیر در برگزاری مراسم روز خبرنگار هم اشاره کرد و گفت: به دلیل مصادف بودن روز خبرنگار(۱۷ مرداد) با همایش بزرگ اربعین و اینکه بخش زیادی از خبرنگاران استان درگیر پوشش این همایش عظیم بودند، این مراسم را با تاخیر برگزار کردیم. البته همان زمان و در مرز خسروی از پوستر روز خبرنگار با حضور استاندار رونمایی شد که حرکت ارزنده‌ای بود.

در این مراسم جمعی از فعالین رسانه‌ای استان به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.

انتهای پیام/