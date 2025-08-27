خبرگزاری کار ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز، برترین سازمان کشور در جشنواره شهید رجایی شد

در بیستمین جشنواره ملی شهید رجایی که با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز به عنوان برترین سازمان کشور در تحقق مأموریت‌ها معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از البرز، بیستمین جشنواره ملی شهید رجایی همزمان با روز کارمند و با حضور  مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و جمعی از مقامات ارشد کشوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم، رئیس امور مدیریت و عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره را معرفی کرد که بر اساس آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز موفق شد عنوان برترین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تحقق مأموریت‌ها را به دست آورد.

جشنواره شهید رجایی هر ساله در هفته دولت با هدف معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود.

