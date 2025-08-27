به گزارش ایلنا از البرز، بیستمین جشنواره ملی شهید رجایی همزمان با روز کارمند و با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و جمعی از مقامات ارشد کشوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم، رئیس امور مدیریت و عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره را معرفی کرد که بر اساس آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز موفق شد عنوان برترین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تحقق مأموریت‌ها را به دست آورد.

جشنواره شهید رجایی هر ساله در هفته دولت با هدف معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود.

