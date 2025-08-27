فرماندار شهرستان شیراز خبرداد؛
بیش از ۱۲ پروژه عمرانی و سرمایهگذاری در بخش ارژن افتتاح شد
فرماندار شهرستان شیراز، در سفری یکروزه به بخش ارژن و به مناسبت هفته دولت، از افتتاح بیش از ۱۲ پروژه عمرانی و سرمایهگذاری در این بخش خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید علاءالدین با اشاره به همراهی مسئولان ادارات شهرستان، دهیاران، اعضای شورای شهر و روستاها و استقبال گسترده مردم، گفت: این پروژهها در دو بخش سرمایهگذاری خصوصی و پروژههای عمرانی اجرا شده و نقش مهمی در توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی در بخش ارژن دارد.
کراماتی با بیان جزئیات بخش سرمایهگذاری خصوصی افزود: یک گلخانه به مساحت ۳۰ هزار مترمربع با سرمایهگذاری بیش از ۷۰ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ۱۵ نفر به بهرهبرداری رسیده است. همچنین مرغداری صنعتی شرکت زرینکا با ظرفیت تولید حدود ۱۲۰ هزار قطعه، در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای حدود ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع شامل سه سالن تولید و یک سالن بستهبندی، با سرمایهگذاری ۱۶۲ میلیارد ریال و ایجاد ۲۵ شغل مستقیم افتتاح شد. این مجموعه در آینده بخشی از نیاز بازار شهرستان شیراز را تأمین خواهد کرد.
کراماتی درباره پروژههای عمرانی روستایی اظهار داشت: با حمایت دولتمردان شهرستان شیراز بیش از ۵۲ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در بخش ارژن اجرا شد. از جمله این پروژهها، افتتاح جاده مرادآباد به طول ۳ کیلومتر با زیرسازی و پلسازی و با بودجه ۱۵۰ میلیارد ریالی بود که هدف آن توسعه راههای روستایی و سهولت تردد اهالی منطقه است.
فرماندار شیراز همچنین به پروژههای زیرسازی و آسفالت معابر روستایی اشاره کرد و گفت: در روستاهای بخش ارژن بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت اجرا شده است. این پروژهها شامل ۱۵ هزار مترمربع در روستای پسکوهک، ۲ هزار مترمربع در روستای سجادیه گیاهزار، ۲ هزار مترمربع در روستای الیاسآباد، ۲ هزار مترمربع در روستای دره مادرون، ۶ هزار مترمربع در روستای ماصرم سفلی، ۳ هزار مترمربع در روستای ریچی، ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در روستای چنارک و ۷ هزار مترمربع در روستای ماصرم علیا است.
کراماتی تأکید کرد: این پروژهها با هدف ارتقای سطح دسترسی اهالی، تسهیل رفتوآمد و بهبود شرایط زندگی در روستاهای بخش ارژن اجرا شده و سهم قابل توجهی در توسعه زیرساختهای روستایی منطقه دارد.