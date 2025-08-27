اعطای ۶ میلیارد و ٣۵٠ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به ١٢٧ بازنشسته تامین اجتماعی لامرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالرضا روحی با اعلام این خبر گفت: در ۴ ماه نخست امسال (١۴٠۴) ، مبلغ ۶ میلیارد و ٣۵٠ میلیون تومان وام قرض الحسنه به ١٢٧ بازنشسته پرداخت شد.

وی افزود: ثبت نام این وام قرض الحسنه ۵٠ میلیون تومانی از طریق کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی لامرد صورت گرفت که با تلاش شبانه روزی همکاران و پیگیری های صورت گرفته از مسئولان استانی و ملی، این روند با توجه به اختصاص منابع ادامه دارد.

روحی با اشاره به تقاضای تعداد زیادی از اعضای کانون لامرد برای دریافت وام ۵٠ میلیون تومانی، یادآور شد: ٣٠٠ عضو کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی لامرد در صف انتظار دریافت وام هستند که امیدواریم با حمایت و مساعدت مسئولان بالادستی از طریق کانون عالی بازنشستگان و استان فارس و سایر متولیان امر، دیگر اعضای کانون هم بتوانند از این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری و تامین اقلام ضروری زندگی خود، بهره‌مند شوند.

به گفته وی، سقف وام بازنشستگان تأمین اجتماعی از 30 میلون تومان سال گذشته به 50 میلیون تومان در سال 1404 افزایش پیدا کرد و نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی نیز 4 درصد سالانه است.

دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی لامرد اظهار کرد: دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و... برخی از شرایط دریافت تسهیلات است و کسر اقساط، به صورت ماهانه و از محل حقوق بازنشستگان انجام می‌شود.

