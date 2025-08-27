به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو در اولین نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و روز کارمند، با اشاره به اهمیت کاهش اطاله دادرسی، این هیأت را فرصتی مغتنم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها دانست.

مقام عالی قضایی استان با تأکید بر ضرورت مدیریت ورودی پرونده‌ها گفت: کنترل ورودی پرونده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اطاله دادرسی دارد و اگر این موضوع به درستی ساماندهی شود، بخش مهمی از حجم کاری محاکم کاهش یافته و رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به وظایف و اقدامات پیش‌بینی‌ شده در دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، بر لزوم همکاری و گزارش‌دهی منظم توسط مجریان تأکید نموده و خواستار هماهنگی بین‌بخشی به منظور اجرای دقیق این دستورالعمل شد .

گفتنی است در این جلسه حسب دستور مقام عالی قضایی استان مقرر گردید؛ اوّلاً پزشکی قانونی استان پیگیری های لازم برای جذب پزشکان معتمد و تکنیسین‌ها در حوزه‌های مورد نیاز به منظور تسریع در کارشناسی‌ها در دستور کار قرار دهد و ثانیاً بر پاسخگویی سریع به استعلامات قضایی توسط ثبت اسناد و املاک استان تأکید و مقرر شد این اداره با دایر کردن کشیک و ارسال لیست آن به حوزه‌های قضایی، به تسریع در پاسخگویی به این استعلامات کمک کند.

