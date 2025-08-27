خبرگزاری کار ایران
ضرورت مدیریت ورودی پرونده‌ها در دادگستری اردبیل

ضرورت مدیریت ورودی پرونده‌ها در دادگستری اردبیل
رئیس دادگستری اردبیل بر ضرورت مدیریت ورودی پرونده‌ها در دستگاه های قضایی استان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا،  حجت الاسلام حسین کثیرلو در اولین نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و روز کارمند، با اشاره به اهمیت کاهش اطاله دادرسی، این هیأت را فرصتی مغتنم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها دانست.

مقام عالی قضایی استان با تأکید بر ضرورت مدیریت ورودی پرونده‌ها گفت: کنترل ورودی پرونده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اطاله دادرسی دارد و اگر این موضوع به درستی ساماندهی شود، بخش مهمی از حجم کاری محاکم کاهش یافته و رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به  وظایف و اقدامات پیش‌بینی‌ شده در دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، بر لزوم همکاری و گزارش‌دهی منظم توسط مجریان تأکید نموده و خواستار هماهنگی بین‌بخشی به منظور اجرای دقیق این دستورالعمل شد .

گفتنی است در این جلسه حسب دستور مقام عالی قضایی استان مقرر گردید؛ اوّلاً پزشکی قانونی استان پیگیری های لازم  برای جذب پزشکان معتمد و تکنیسین‌ها در حوزه‌های مورد نیاز به منظور تسریع در کارشناسی‌ها در دستور کار قرار دهد و ثانیاً  بر پاسخگویی سریع به استعلامات قضایی توسط ثبت اسناد و املاک استان تأکید و مقرر شد این اداره با دایر کردن کشیک و ارسال لیست آن به حوزه‌های قضایی، به تسریع در پاسخگویی به این استعلامات کمک کند.

