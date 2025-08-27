مدیرکل امور اقتصادی اردبیل خبر داد؛
رشد ۷۰ درصدی صادرات و افزایش سرمایهگذاری خارجی در اردبیل
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از رشد ۷۰ درصدی صادرات و افزایش سرمایهگذاری خارجی در اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یعثوب نژادمحمد با حضور در دفتر ایلنا با اشاره به وضعیت منابع و مصارف استان در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: اعتبارات هزینهای استان بیش از ۷۱۵۸ میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی برای اجرای ۲۵۰ طرح بالغ بر ۵۲۰۹ میلیارد تومان است. وی افزود: درآمدهای عمومی استان ۵۸۷۸ میلیارد تومان پیشبینی شده که ۹۶ درصد آن مالیات است و تاکنون ۷۰ درصد مالیات و ۱۰۸ درصد سایر درآمدها تحقق یافته است.
وی درباره تجارت خارجی گفت: صادرات استان در سال جاری بیش از ۲۲۵ میلیون دلار معادل ۳۰۳ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد وزنی و ۳۸ درصد رشد ارزشی داشته است. محصولات دامی، آهنآلات، سبزیجات و سیبزمینی عمده اقلام صادراتی استان به کشورهای آذربایجان، عراق و افغانستان هستند. همچنین ارزش واردات استان در همین مدت ۲۰۵ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی بیان کرد: تاکنون ۱۲ شرکت با ۲۱۵ میلیون دلار سرمایه خارجی در استان فعال هستند و سال گذشته نیز دو شرکت با مجموع ۹۲ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری دریافت کردند. وی افزود: سهم استان از تامین مالی بازار سرمایه به ۳.۳ درصد رسیده است.
نژادمحمد در بخش دیگری از سخنانش به فضای کسبوکار استان پرداخت و گفت: اردبیل در بهار ۱۴۰۳ با امتیاز ۶.۴۱ در رتبه ۲۲ کشور قرار گرفته است. با این حال، سختگیری بیمورد برخی ادارات، دشواری تأمین مالی از بانکها، تغییرات غیرقابل پیشبینی قیمت مواد اولیه و رویههای پیچیده سازمانهای کار و تأمین اجتماعی از مهمترین موانع سرمایهگذاری در استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری اردبیل در بهار امسال ۹.۷ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی ۲۷.۵ درصد و نرخ تورم ۳۵.۹ درصد بوده که شاخص فلاکت استان را به ۳۵.۲ درصد رسانده است.