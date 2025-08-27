رصد فضای مجازی و توقیف خودروی پراید به علت مخدوش کردن پلاک

به گزارش ایلنا، سرهنگ سید حجت فتاحی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پاسخ به مطالبات به حق مردم بزرگوار استانمان،پلیس راهنمایی ورانندگی با رانندگان خودرو وموتورسیکلت سوارانی که به صورت تعمدی نسبت به مخدوش کردن ویا جعل در ارقام پلاک انتظامی اقدام می نمایند ضمن برخورد جدی و بدون اغماض به جهت اقدام مجرمانه جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل اظهار کرد: رانندگی با وسایل نقلیه فاقد پلاک وپلاک مخدوش زمینه ساز وقوع انواع تخلفات و جرم وجنایت بوده و به همین علت پلیس با متخلفان به طور جدی وبدون اغماض برخورد می نماید

سرهنگ فتاحی بیان کرد :طبق ماده ۷۲۰قانون مجازات اسلامی هرکس ارقام و مشخصات وسایل نقلیه خود را دست کاری و تغییر دهد به حبس از ۶ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

