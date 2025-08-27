طرح های محرک توسعه و اولویت دار اقتصادی در لرستان مشخص شده است

به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آبادی در گفت و گو با خبرنگاران از شناسایی طرح‌های محرک توسعه و اولویت دار اقتصادی در لرستان خبر داد و اظهار کرد: در این راستا ۲۵۶ طرح با اعتبار مورد نیاز ۱۴۰ هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی پنج هزار نفر تعریف و سال گذشته پنج طرح پیشرانه نیز بهره برداری شده است.

وی با بیان اینکه ۵۴ طرح پیشران توسعه اقتصادی با اعتبار مورد نیاز ۳۴۰ هزار میلیارد ریال برای استان تعریف شده است، افزود: این طرح‌ها ظرفیت اشتغالزایی ۱۰هزار نفر بصورت مستقیم و ۲۰ هزار شغل غیر مستقیم دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به تعریف ۱۵۰ شاخص توسعه‌ای در لرستان عنوان کرد: جاماندگی لرستان در کشت گلخانه‌ای به علت وفور آب در استان بوده اما در سال‌های اخیر میزان بارندگی در منطقه به زیر ۳۰۰ میلیمتر رسیده است بنابراین هدف‌گذاری برای رشد گلخانه‌ها از حدود ۱۰۲ به ۵۰۰ هکتار تا پایان سال ۱۴۰۷ در دستور کار قرار دارد.

امیدی شاه آبادی با اشاره به کمبود آب در مباحث کشاورزی استان گفت: سال گذشته به‌علت بارش مناسب و وفور آب بیش از ۵۴۰ هزار تن برداشت گندم داشتیم اما امسال به ۲۲۰ هزار تن کاهش یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: در حوزه تامین منابع ملی نیز ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) طی پنج سال در منابع مختلف جذب خواهد شد.

امیدی شاه آبادی اظهار داشت: تا پایان هفته دولت امسال ۱۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال طرح افتتاح می‌شود، طرح‌های کلنگ زنی ۶۸۰۰ میلیارد ریال ارزش دارند و در مجموع ارزش ۴۱ طرح افتتاحی هفته دولت به بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال می‌رسد و طرح‌های کوچک نیز ۶۰۰ نفر ظرفیت اشتغالزایی دارند.

وی با بیان اینکه لرستان طی سال‌های گذشته در نرخ بیکاری رتبه‌های یک تا سه را داشته است افزود: به دلیل بی‌توجهی به استان در شرایط سال‌های جنگ تحمیلی و پس از دفاع مقدس این استان کمتر توسعه یافته مانده است اما طرح‌های زیادی طی سال‌های آینده با تاثیرگذاری در وضعیت اقتصادی، بهره‌برداری خواهد شد.

امیدی شاه آبادی همچنین گفت: از سال گذشته با پیگیری‌های مکرر و ظرفیت کشت و صنعت ماهور دشت یافته، منطقه ویژه خرم آباد به مساحت ۷۰۰ هکتار مصوب شد که پنج طرح صنعتی بزرگ با ظرفیت سرمایه‌گذاری ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در این منطقه ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به تکمیل چهار طرح از این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: اکنون کل صادرات لرستان ۳۰۰ میلیون دلار است و با بهره برداری این واحدها ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به این رقم افزوده خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین با اشاره احیای صنایع بزرگ افزود: در زمان تدوین برنامه توسعه استان طرح‌های دارای مشکلات ۲دهه‌ای با پرونده‌های پیچیده به منظور گره گشایی جزو برنامه قرار گرفتند.

امیدی شاه آبادی اظهار داشت: طرح فولاد ازنا درحالی متوقف شده که ۱۲۰ نیرو دارد و با پیگیری‌های انجام شده ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در حال بررسی و رسیدن به نتایج قابل قبول است تا ۲۰ همت اعتبار جهت احیا توسط سرمایه گذار دارای اهلیت تامین شود.

وی با بیان اینکه پارسیلون نیز به زودی با پیگیری‌های انجام شده تعیین تکلیف خواهد شد گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ از سمت مرکز دیر ابلاغ می‌شود و اکنون در حال پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ هستیم.

وی افزود: در حالیکه شرایط استان‌ها باهم متفاوت اما رقم پرداختی این تسهیلات در تمام استان‌ها یکسان است که انتظار می‌رود نمایندگان لرستان برای دریافت تسهیلات بیشتر پیگیری کنند.

