مدیرکل محیطزیست لرستان مطرح کرد؛
خسارت ۲۰ هکتار از حاشیه منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرمآباد بر اثر آتشسوزی
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان گفت: آتشسوزی هفته جاری، ۲۰ هکتار از حاشیه منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرمآباد را دچار خسارت کرد.
به گزارش ایلنا، کامران فرمانپور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع آتشسوزی عصر روز گذشته در حاشیه منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرمآباد، بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیطزیست، جوامع محلی و منابع طبیعی به منطقه عزیمت کردند.
وی افزود: به دلیل سختگذر و مرتفع بودن بخشهایی از حاشیه منطقه حفاظت شده «سفیدکوه»، عملیات اطفا با دشواری انجام گرفت اما نهایتا با تلاش نیروهای اعزامی پس از حدود ۶ ساعت قبل از اینکه به سایر مناطق سرایت کند مهار شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان با اشاره به اینکه احتمال میرود عامل آتشسوزی انسانی باشد، بیان داشت: هفته گذشته نیز حدود ۳۰ هکتار از اراضی «کوله تنگ دروازه» و «بهار آب» سفیدکوه جنوبی دچار حریق شده بود.
وی با تشکر از همه دوستداران محیطزیست و حیاتوحش خواست در صورت مشاهده هر گونه آتشسوزی با شمارهتلفنهای شبانهروزی ۱۵۴۰ (محیطزیست) و ۱۵۰۴ (منابع طبیعی) تماس حاصل کنند.