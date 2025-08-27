به گزارش ایلنا، کامران فرمان‌پور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع آتش‌سوزی عصر روز گذشته در حاشیه منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد، بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست، جوامع محلی و منابع طبیعی به منطقه عزیمت کردند.

وی افزود: به دلیل سخت‌گذر و مرتفع بودن بخش‌هایی از حاشیه منطقه حفاظت شده «سفیدکوه»، عملیات اطفا با دشواری انجام گرفت اما نهایتا با تلاش نیروهای اعزامی پس از حدود ۶ ساعت قبل از اینکه به سایر مناطق سرایت کند مهار شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه احتمال می‌رود عامل آتش‌سوزی انسانی باشد، بیان داشت: هفته گذشته نیز حدود ۳۰ هکتار از اراضی «کوله تنگ دروازه» و «بهار آب» سفیدکوه جنوبی دچار حریق شده بود.

وی با تشکر از همه دوستداران محیط‌زیست و حیات‌وحش خواست در صورت مشاهده هر گونه آتش‌سوزی با شماره‌تلفن‌های شبانه‌روزی ۱۵۴۰ (محیط‌زیست) و ۱۵۰۴ (منابع طبیعی) تماس حاصل کنند.

