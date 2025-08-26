انتصاب سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان

به گزارش ایلنا، محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی حجت‌الله یونسی را به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان منصوب کرد.

محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین طی نامه جداگانه‌ای، از خدمات دکتر محمدرضا جعفری در زمان تصدی این سمت، قدردانی کرد.

یونسی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان با مرتبه دانشیار بوده و از سوابق وی می‌توان به معاونت دانشجویی و مدیرکلی اداره آموزش دانشگاه لرستان اشاره کرد.

دکتر محمدرضا جعفری، از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون عهده‌دار این مسئولیت بود.

