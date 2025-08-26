خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان

انتصاب سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان
کد خبر : 1678563
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با حکم رئیس این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش ایلنا، محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی حجت‌الله یونسی را به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان منصوب کرد.

محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین طی نامه جداگانه‌ای، از خدمات دکتر محمدرضا جعفری در زمان تصدی این سمت، قدردانی کرد.

 یونسی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان با مرتبه دانشیار بوده و از سوابق وی می‌توان به معاونت دانشجویی و مدیرکلی اداره آموزش دانشگاه لرستان اشاره کرد.

دکتر محمدرضا جعفری، از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون عهده‌دار این مسئولیت بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور