طوفان به زیرساخت‌های ۳ شهرستان در هرمزگان خسارت وارد کرد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: تندباد و گردو خاک و بارندگی‌های روز گذشته(دوشنبه سوم شهریور ماه) به تاسیسات و زیرساخت‌های ۲۳ روستا در شهرهای بستک، بندرعباس و قشم، ۷۰۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد حسن‌زاده سه‌شنبه شب اظهار کرد: این خسارت‌ها به ۴۰ ترانس و ۲۳۴ پست برق فشار متوسط و قوی وارد شده است.

وی ادامه داد: بارندگی و طوفان همچنین به محصولات کشاورزی بخش فین شهرستان بندرعباس هم ۲۵۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان توضیح داد: این خسارت‌ها در بخش احمدی شهرستان حاجی آباد در حال بررسی است.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه هم اکنون اهالی هفت روستا در هرمزگان بدون برق هستند، گفت: در حال حاضر راه روستایی همه‌ مناطق استان نیز باز است.

