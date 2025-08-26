خانه



استان‌ها



هرمزگان ۰۴ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۵:۵۶

طوفان به زیرساخت‌های ۳ شهرستان در هرمزگان خسارت وارد کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: تندباد و گردو خاک و بارندگی‌های روز گذشته(دوشنبه سوم شهریور ماه) به تاسیسات و زیرساخت‌های ۲۳ روستا در شهرهای بستک، بندرعباس و قشم، ۷۰۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.