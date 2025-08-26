خبرگزاری کار ایران
مسمومیت ۱۸ زن در یک استخر

انتشار گاز کلر در یکی از استخرهای زنانه مشهد موجب مسمومیت ۱۸ نفر شد.

به گزارش ایلنا، انتشار گاز کلر در یکی از استخر‌های زنانه مشهد موجب مسمومیت ۱۸ نفر شد و مصدومان با اتوبوس‌آمبولانس اورژانس تهران به بیمارستان منتقل شدند.

 ۳۱ مرداد مرکز ارتباطات ۱۱۵ مشهد، اعلام کرد که در پی انتشار گاز کلر در یکی از استخر‌های زنانه، تعدادی از بانوان دچار مسمومیت شدند. با توجه به استقرار اتوبوس‌آمبولانس اورژانس استان تهران در نزدیکی محل حادثه، نیرو‌های اورژانس بلافاصله در صحنه حاضر شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، ۱۸ نفر از حادثه‌دیدگان را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

گفتنی است کارشناسان اورژانس استان تهران از روز چهارشنبه با اعزام دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و پنج دستگاه آمبولانس در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر شده بودند تا در کنار همکاران خدوم اورژانس مشهد، در سریع‌ترین زمان ممکن خدمات فوریتی را به زائران و مجاوران ارائه دهند.

مصدومان به بیمارستان منتقل شدند و بعد از انجام اقدامات درمانی مرخص شدند.

