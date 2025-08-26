حفظ محیط زیست، بسترساز رشد اقتصادی و توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا عزیزی عصر امروز در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: دفاع از محیط زیست نباید مانعی برای توسعه خدماتی و صنعتی در مناطق محروم ایجاد کند، توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که معیشت مردم نیز تأمین شود.

وی با اشاره به تجربه سفر به زیمبابوه و مشاهده کلبه‌های گردشگری در نزدیکی آبشار ویکتوریا، افزود: در ارتفاعات استان ما نیز ظرفیت‌های مشابهی برای ایجاد هتل‌های جنگلی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی وجود دارد که می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی شود.

عزیزی با انتقاد از وضعیت معیشتی در برخی مناطق استان، هشدار داد: فقر و تورم نباید مردم را به سمت تخریب جنگل‌ها و تولید زغال سوق دهد.

نماینده فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی برحمایت قانونی از محیط‌بانان تأکید و اظهار کرد: قانون حمل سلاح برای محیط‌بانان باید به گونه‌ای اصلاح شود که آنان بتوانند ضمن دفاع از محیط زیست، از جان خود نیز محافظت کنند.

وی از رایزنی‌های انجام‌شده درفراکسیون محیط زیست مجلس برای تسریع در تصویب لایحه مدیریت پسماند خبر داد و گفت: این لایحه باید هرچه سریع‌تر به صحن علنی مجلس بیاید.

عزیزی با اشاره به تنوع گیاهی و جانوری استان، بر لزوم اختصاص اعتبار سالانه برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات محیط زیستی به‌ویژه بیماری درختان بلوط تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وحدت، آگاهی و پیگیری مستمر می‌توان از ظرفیت‌های طبیعی استان بهره‌برداری اصولی کرد و در برابر تهدیدات محیط زیستی ایستادگی نمود.

