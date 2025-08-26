خبرگزاری کار ایران
نماینده مجلس اراک خبر داد:

پیگیری ایجاد 150 کیلومتر بزرگراه در جاده خنداب - کمیجان

پیگیری ایجاد 150 کیلومتر بزرگراه در جاده خنداب - کمیجان
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از پیگیری ایجاد 150 کیلومتر بزرگراه در جاده خنداب - کمیجان خبر داد و گفت: جاده‌ دسترسی به خنداب حادثه‌خیز محسوب شده و متأسفانه بستر تصادفات منجر به فوت است و باید برای رفع خطر اقدام مؤثری شود.

به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی به مزایای ایجاد بزرگراه در جاده خنداب - کمیجان اشاره کرده و افزود: ایجاد این بزرگراه در کنار کاهش تصادف جاده‌ای به رونق اقتصادی شهرستان خنداب و نیز کمیجان کمک می‌کند و بستر توسعه این شهرها و رفع محرومیت مهیا می‌شود.

وی ادامه داد: گزارش اولیه از وضعیت این بزرگراه در استان مرکزی و با همکاری استانداری تهیه شد و در نهایت ایجاد مسیر بزرگراه در محورهای پل دوآب به خنداب، میلاجرد - ساروق -  آهنگران به سمت کمیجان به طول 150 کیلومتر به عنوان راهکار کاهش تصادف جاده‌ای به ویژه در محدوده خنداب در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به پیگیری مستمر این موضوع از طریق وزارت راه‌وشهرسازی، اظهار داشت: این اداره‌کل نیز باید پیگیری مداوم داشته باشد که مجوز ماده 23 دریافت و این طرح در بودجه سال 1405 لحاظ شود.

ابراهیمی تصریح کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز جاده خنداب در کنار این طرح به عنوان اقدام کوتاه‌مدت باید در نظر گرفته شود. اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان باید نسبت به خط‌کشی، نصب تابلوهای هشدار، رفع نواقص نقاط خطرساز را در دستور کار قرار دهد.

