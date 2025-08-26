برگزاری رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» در اراک

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: این رویداد در نخستین روز خود همزمان با برگزاری میز ارتباطات مردمی، با حضور مسئولین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و دستگاه‌های تابعه وزارت متبوع برگزار شد و با استقبال گسترده شهروندان همراه بود.

وی ادامه داد: سومین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» امروز سه‌شنبه 4 شهریور ماه در مسجد الغدیر کوی علی‌بن‌ابی‌طالب و فردا چهارشنبه 5 شهریور ماه در مسجد ابوذر غفاری شهرک ولیعصر از ساعت 9:30 تا 12 برگزار می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: مشاوره اشتغال، کاریابی، مشاوره کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارهای تعاونی زنان، مشاوره روابط کارگری و کارفرمایی و خدمات بازنشستگی و تأمین اجتماعی، از جمله خدمات قابل ارائه در این رویداد است.

احمدی تصریح کرد: صدور مجوز و پرداخت تسهیلات، مشاوره بیمه زنان خانه‌دار، دانشجویان، روستاییان و عشایر، آموزش مهارت‌های زندگی و مدیریت بحران، غربالگری سلامت و خدمات بهداشتی، از دیگر خدمات قابل ارائه در این رویداد است.

انتهای پیام/