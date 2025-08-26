تصادف مرگبار در جاده ساوه - همدان؛ 4 کشته و یک مصدوم

به گزارش ایلنا، علی حافظی افزود: این حادثه در کیلومتر 68 جاده قدیم ساوه - همدان بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و تریلی اتفاق افتاد که بر اثر آن 4 سرنشین خودروی پراید در دم جان سپردند و راننده تریلی مصدوم شد.

وی ادامه داد: به محض دریافت گزارش این سانحه، اکیپ‌های امدادی پایگاه اورژانس جاده‌ای قیطانیه و نوبران شهرستان ساوه به محل حادثه اعزام شدند. اما متأسفانه حادثه‌دیدگان این سانحه دلخراش در دم جان سپرده بودند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: علت این حادثه انحراف به چپ خودروی سواری پراید نسبت به کامیون بنز از سوی پلیس اعلام شده است.

حافظی به شرایط حادثه‌خیز بودن جاده ساوه به همدان اشاره داشته و تصریح کرد: محور قدیم ساوه - همدان به دلیل تردد بالای وسایل نقلیه سنگین و شرایط خاص جاده‌ای، همواره یکی از مسیرهای پرخطر برای رانندگان بوده است.

