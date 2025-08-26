مازندران؛ پیشتاز فناوری نوین با تمرکز بر هوش مصنوعی و صنایع سبز

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین افشین روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با تبریک هفته دولت و گرامیداشت شهدای این هفته، بر لزوم تسریع در روند تبدیل شرکت‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش فاصله میان این دو حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان مازندران، اعلام کرد: منابع و اختیارات لازم به پارک علم و فناوری استان برای حمایت از طرح‌های مستعد دانش‌بنیان تخصیص خواهد یافت تا محصولات آن‌ها به مرحله دانش‌بنیان برسد.

تجهیز مراکز نوآوری و نگاه به آینده

معاون علمی رئیس جمهور از برنامه‌ریزی برای تجهیز دو مرکز نوآوری سلامت و دیجیتال در استان خبر داد و افزود: نگاه ما این است که پتانسیل‌های استان مازندران به سمت فناوری‌های جدید حرکت کند. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای همگام‌سازی استان با روندهای نوین جهانی و بهره‌گیری از دانش روز در بخش‌های مختلف است.

مازندران؛ پایلوت هوش مصنوعی کشور

وی از تلاش‌ها برای تبدیل مزرعه JPU به پایلوت هوش مصنوعی در مازندران با حمایت‌های ماده ۱۱ و ۱۳ خبر داد و بیان داشت: با تحقق این مهم توسط استاندار مازندران اطلاع‌رسانی می‌شود. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در توسعه فناوری‌های هوشمند در سطح کشور باشد. همچنین، بنیاد علمی از پروژه‌های اصیل و علمی در دانشگاه‌ها حمایت خواهد کرد تا به مزرعه دانش‌بنیان مازندران جان تازه‌ای ببخشد.

صنایع سبز و طبیعت پایدار

افشین با توجه به طبیعت غنی استان مازندران بر حرکت این استان به سمت صنایع سبز و پایدار تأکید کرد تا آسیبی به محیط زیست وارد نشود. توسعه فرآورده‌های سبز و تجدیدپذیر در مازندران، یکی از اولویت‌های اصلی برای حفظ منابع طبیعی و ایجاد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود.

حمایت بی‌دریغ از نخبگان؛ افتخار مازندران

وی با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در حمایت از نخبگان، این استان را تنها استانی خواند که بدون درخواست از نخبگان و بنیاد نخبگان حمایت کرده است. این رویکرد، نشان‌دهنده حضور مدیران با تدبیر و تفکر علمی در استان است که باعث می‌شود نخبگان به طور خودجوش وارد بدنه اجرایی شوند.

کیفیت، اصل اول در شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه مازندران از استان‌های خوب کشور در تولید علم و دانش‌بنیان است و دانشگاه نوشیروانی بابل نمونه‌ای بارز از این توانمندی است، گفت: ما به دنبال اعداد نیستیم، کیفیت مهم‌تر است. این بدان معناست که تمرکز بر ارتقاء کیفیت و اثربخشی شرکت‌های دانش‌بنیان، اولویتی حیاتی برای استان محسوب می‌شود.

در نهایت، تاکید بر بکارگیری نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و حفظ آنان در استان، نشان از اهمیت راهبردی نیروی انسانی متخصص برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای مازندران دارد.

