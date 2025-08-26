معاون آموزش و پرورش استان:
روشهای تدریس در مقطع متوسطه فارس تغییر میکند
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به برگزاری دوره یاددهی ـ یادگیری «سفر» در شیراز گفت: این دوره با هدف تغییر نگرش معلمان مقطع متوسطه و تمرکز بر سه محور «سنجش»، «فناوریهای نوین» و «روشهای تدریس» در حال اجراست و بیش از ۱۸۰ معلم استان را تحت پوشش قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، یزدان دشتیان امروز سهشنبه چهارم شهریور در نشست آموزش و پرور فارس اظهار کرد: در راستای سیاستهای رئیسجمهور در حوزه آموزش و پرورش که بر عدالت آموزشی از طریق بهینهسازی فضاهای آموزشی و نیز ارتقای فرآیند یاددهی و یادگیری تأکید دارد، وزیر آموزش و پرورش طرحی با عنوان «سفر» را تدوین و ابلاغ کرده است.
وی با بیان اینکه عنوان این طرح برگرفته از سه واژه «سنجش»، «فناوریهای نوین» و «روشهای تدریس» است، افزود: اجرای این طرح با هدف آموزش و توانمندسازی معلمان سراسر کشور دنبال میشود تا فرهنگیان با آمادگی بیشتر و تغییر نگرش در این سه حوزه، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
دشتیان ادامه داد: در همین راستا آموزش و پرورش فارس دورهای ویژه معلمان متوسطه را برگزار کرده است تا با تربیت مدرسان میانی، همه فرهنگیان استان تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
به گفته وی، در این دوره بیش از ۱۸۰ نفر از معلمان دورههای اول و دوم متوسطه در رشتههای نظری و فنی و حرفهای به همراه تعدادی از مدیران حضور دارند و پس از پایان دوره موظف خواهند بود آموزههای خود را در مناطق مختلف استان به همکارانشان منتقل کنند.
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در روشهای تدریس متناسب با شرایط متفاوت دانشآموزان امروز نسبت به گذشته، تصریح کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی یکی از اهداف اصلی این دورههای توانمندسازی است.
وی همچنین از اجرای همزمان طرح «شمیم» (شبکه ملی یادگیری) خبر داد و گفت: در قالب این طرح، همه عناصر یادگیری اعم از معلمان، دانشآموزان و مدیران، به جای اتکای صرف بر روشهای سنتی، با رویکردهای نوین آموزشی وارد کلاس درس میشوند.
دشتیان بیان کرد: طی ماههای اخیر دورههای مختلف توانمندسازی فرهنگیان در فارس برگزار شده و همچنان ادامه دارد و طرح «سفر» نیز بهصورت همزمان با سراسر کشور در سه محور «سنجش»، «فناوریهای نوین» و «روشهای تدریس» در استان در حال اجراست.