بارش باران از امشب در گیلان /کاهش ۲ تا ۵ درجهای دمای هوای استان
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: با آغاز بارشهای رگباری باران در استان، دمای هوا حداکثر ۵ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی گیلان اظهار کرد: با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به آسمان استان، بارش باران از امشب آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.
دادرس از کاهش ۲ تا ۵ درجهای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: با توجه به صدور هشدار سطح زرد، بارش رگباری باران همراه با رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ، به ویژه در ارتفاعات و دامنهها تا اواخر هفته در استان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۹ درجه دما و خنکترین منطقه دیلمان با ۱۴ درجه دما گزارش شد، اضافه کرد: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۳۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۲ درصد است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر یک متر برای فعالیتهای دریانوردی و شنا، از عصر امروز تا پنجشنبه نامناسب است.