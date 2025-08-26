به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی گیلان اظهار کرد: با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به آسمان استان، بارش باران از امشب آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.

دادرس از کاهش ۲ تا ۵ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: با توجه به صدور هشدار سطح زرد، بارش رگباری باران همراه با رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها تا اواخر هفته در استان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۹ درجه دما و خنک‌ترین منطقه دیلمان با ۱۴ درجه دما گزارش شد، اضافه کرد: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۳۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۲ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر یک متر برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا، از عصر امروز تا پنجشنبه نامناسب است.

