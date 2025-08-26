به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در سیزدهمین یادواره شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی، امیرعبدالهیان و 63 شهید گرانقدر کارمند استان قزوین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و اتحاد در مسیر رفع مشکلات کشور اظهار کرد: امروز در شرایط خاص تاریخی و بین‌المللی قرار داریم.

وی با اشاره به حوادث اخیر منطقه و مقاومت ایران در برابر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا افزود: تجربه نشان داده است هر زمان ملت ایران در کنار هم بوده‌اند، پیروز شده‌اند و همدلی و یک‌صدایی مردم و دولت رمز موفقیت کشور در برابر دشمنان است.

استاندار قزوین با بیان اینکه جنگ 12 روزه اخیر نشان داد جمهوری اسلامی ایران در جایگاه ویژه‌ای در نظام بین‌الملل قرار دارد، گفت: دشمنان تصور می‌کردند با ترور فرماندهان و دانشمندان ما، نظام اسلامی تضعیف می‌شود، اما ملت ایران منسجم‌تر و قدرتمندتر در کنار نیروهای مسلح ایستادند و اقتدار موشکی کشور دشمن را وادار به عقب‌نشینی و پذیرش آتش‌بس کرد.

نوذری تأکید کرد: ایران عزیز امروز با اتکا به اتحاد مقدس میان مردم و دولت و با تکیه بر ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.

وی تجلیل از مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حمایت از دولت، رئیس‌جمهور را شخصیتی پرتلاش، ساده‌زیست و پیگیر دانست و تاکید کرد: با وجود جنگ نابرابر اقتصادی و فشار دشمنان دولت چهاردهم با اتکا به آرمان‌های انقلاب اسلامی در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارد و امروز هفته دولت با نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر مزین شده است.

استاندار قزوین با اشاره به جایگاه ماندگار شهید رجایی در تاریخ سیاسی ایران تصریح کرد: شهید رجایی با عمری کوتاه و مسئولیتی کمتر از 40 روز به‌عنوان رئیس‌جمهور، به دلیل ساده‌زیستی و پایبندی به اصول انقلاب اسلامی نام خود را جاودانه کرد، او فرزند خلف ایران بود که خدمت را اصل دانست و دولت او به دولت عشق و خدمت شهرت پیدا کرد.

