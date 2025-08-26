به گزارش خبرنگار ایلنا، استاندار چهارمحال و بختیاری در این آیین با اشاره به تاکید رییس‌جمهور بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از تشکیل یک کارگروه هفتگی به ریاست معاون اقتصادی استانداری برای رفع موانع تولید و پایش احداث نیروگاه‌ها در این بخش خبر داد.

مردانی افزود: در پیک مصرف، نیاز استان به برق بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات است و تاکنون برای احداث ۷۶۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی موافقت اصولی صادر شده که از این مقدار، ۱۷.۵ مگاوات آماده بهره‌برداری و ۷۹ مگاوات دیگر آماده کلنگ‌زنی است. همچنین بررسی بیش از چهار هزار مگاوات دیگر در دستور کار قرار دارد.

نماینده مجلس درباره مصرف انرژی و ناترازی هشدار داد

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با تقدیر از بخش خصوصی، بر لزوم مردمی کردن اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد.

حمیدرضا عزیزی با اشاره به اینکه ایران ۲.۵ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کند افزود: در حال حاضر کشور با کمبود ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاواتی انرژی روبروست و مهم‌ترین راهکارهای حل این مشکل، «کاهش مصرف از طریق فرهنگ‌سازی» و «افزایش تولید» است.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری به دلیل هوای پاک و تابش مناسب خورشید، ظرفیت تولید حداقل پنج هزار مگاوات انرژی پاک را دارد، بر لزوم مانع‌زدایی قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش تاکید کرد.

عزیزی از ظرفیت کلی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز خبر داد و گفت: ایران ظرفیت تولید بیش از ۱۲۴ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را دارد که شامل ۷۰ هزار مگاوات خورشیدی و ۵۰ هزار مگاوات بادی است.

انتهای پیام/