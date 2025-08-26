مدیرکل استاندارد البرز مطرح کرد:
درخواست از مردم برای گزارش تخلفات جایگاههای سوخت و تجهیزات تفریحی
مدیرکل استاندارد استان البرز از شهروندان خواست هرگونه تخلف و کمفروشی در نازلهای سوخت بنزین و CNG و همچنین موارد مربوط به تجهیزات تفریحی و کالاهای مشمول استاندارد اجباری را از طریق سامانه ۱۵۱۷ اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز با گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند گفت: در شریعت اسلام، مقام و منزلت اجتماعی یک موهبت و امانت الهی است که به کارگزاران نظام و کارمندان سپرده میشود. به همین دلیل حضرت علی(ع) همواره در فرمانهای اداری و حکومتی بر پایبندی به مسئولیتها تأکید داشتند و کار را امانتی بر گردن کارگزار میدانستند.
وی ادامه داد: کارمندان دولت باید مسئولیت کاری خود را امانتی الهی بدانند و برای جلب رضایت اربابرجوع بیشترین تلاش را به کار گیرند.
مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به تشدید نظارتها بر تجهیزات تفریحی و شهربازیها در استان افزود: در پنج ماه نخست امسال ۶۲۴ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام شده است و در صورت مشاهده مغایرت با الزامات استاندارد، فعالیت تجهیزات بلافاصله متوقف میشود تا پس از رفع عیب و اصلاح، دوباره به چرخه بهرهبرداری بازگردد.
وی از شهرداریهای استان خواست نسبت به استانداردسازی تجهیزات پارکهای محلهای اهتمام ویژه داشته باشند و از والدین و خانوادهها نیز خواست تا ایمنی و جان کودکان را جدی گرفته و در صورت مشاهده تجهیزات غیر استاندارد، موضوع را سریعاً به اداره کل استاندارد البرز اطلاع دهند.
جوادی در بخش دیگری از سخنان خود از شهروندان خواست با مراجعه به سامانه مردمدار به نشانی https://1517.inso.gov.ir و یا تماس با شماره تلفن ۱۵۱۷ و پیامک به ۱۰۰۰۱۵۱۷، هرگونه تخلفات کیفی در زمینه کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری از جمله لنت ترمز، خدمات آسانسور، تجهیزات تفریحی و کمفروشی نازلهای جایگاههای سوخت بنزین و CNG را گزارش کنند.
وی تأکید کرد: مردم عزیز تردید نداشته باشند که نظرات و گزارشهای آنان بلافاصله پیگیری خواهد شد.